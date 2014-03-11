آخرین وضعیت راه اندازی کابل دریایی ایران- اروپا/ اتمام فاز نخست تا یک ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، بخش عملیاتی پروژه کابل دریایی ایران اروپا - EPEG – به عنوان یکی از بزرگترین بزرگراههای ارتباطی جهان به طول 8 هزار کیلومتر، از سال 91 آغاز شده است.

این پروژه عمان و فرانکفورت را از طريق ايران، آذربايجان، روسيه، اوکراين و لهستان به صورت دریایی به يکديگر متصل خواهد کرد و قرار است بالغ بر 3.2 ترابیت بر ثانیه ظرفیت پهنای باند از طریق این مسیر جابجا شود؛ این مسیر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از این کشورها و پس از گذر از کشورمان از بندر جاسک به بندر باراکای عمان متصل می شود.

کابل دریایی ایران اروپا که قرار است توسط کنسرسیوم EPEG شامل شرکت‌های روس تلکوم، Cable & Wireless انگلیس، شرکت ارتباطات زیرساخت و عمان‌تل اجرایی شود جایگزین مطمئنی برای ترانزیت ارتباطات از اروپا به آسیا خواهد بود.

محمود خسروی- مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت راه اندازی پروژه کابل دریایی ایران اروپا اظهار داشت: این پروژه در قسمت ایران، مراحل نهایی فاز نخست را می گذراند و با اتمام این فاز، بالغ بر 200 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت اینترنت بین الملل ترانزیت می شود که کشور ما در این پروژه نقش کلیدی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این ظرفیت تا یک ماه آینده بر روی شبکه انتقال آماده می شود، گفت: این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های ترانزیت ارتباطی از طریق آبهای آزاد خواهد بود که می تواند درآمدزایی ارزی خوبی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ترانزیت 320 لینک STM64 معادل 3.2 ترابیت برثانیه پهنای باند برای کل بهره برداری از این پروژه تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد که از جمله برنامه های در دست انجام شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش توسعه تا دو سال آینده خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش بینی شده که پروژه کابل دریایی EPEG بابت هر لینک STM64 بالغ بر دومیلیون دلار درآمد ارزی نصیب کشور شود و از آنجا که 320 لینک STM64 طی کل بهره برداری از این پروژه ترانزیت می شود رقمی معادل 640 میلیون دلار درآمد ارزی از این پروژه برای کشور کسب خواهد شد.