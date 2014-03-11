کیخایی بازیگر و کارگردان تئاتر که به تازگی از کانادا به ایران بازگشته است درباره فعالیت‌های جدیدش به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایشنامه «یک دقیقه سکوت» 24 اسفند ماه در فرهنگسرای ارسباران به صورت نمایشنامه‌خوانی و با حضور بازیگرانی چون فهیمه امن‌زاده، آریا توسلی،‌ معصومه رحمانی، علی سرابی، تینو صالحی، باران کوثری و نوید محمدزاده اجرا شود. این نمایشنامه متنی است که ما همیشه دوست داشتیم دوباره آن را اجرا کنیم و منتظر موقعیت مناسب بودیم.

وی افزود: حتی در تورنتو کانادا هم دوبار این نمایشنامه البته به کارگردانی محمد یعقوبی خوانش شد. در تورنتو این متن را با گروهی از دانشجویان بااستعداد ایرانی اجرا کردیم که خوشبختانه هر دو مرتبه هم این اجراها با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. «یک دقیقه سکوت» گنجایش اجرا در مقاطع مختلف را دارد و در طول زمان امتحان خودش را پس داده بنابراین با وجودیکه گرفتاری زیادی داشتم از نمایشنامه خوانی این اثر که به پیشنهاد دستیارم محمد قدس و برای کمک به خیریه «یاوری سبز» بود، استقبال کردم.

کیخایی درباره دیگر فعالیتهایش گفت: قصد دارم در سال 93 نمایشنامه «تصادف» را روی صحنه ببرم. نویسنده این نمایشنامه تک پرسوناژی یک کانادایی هندی الاصل است که من در تورنتو با وی آشنا شدم. این نمایشنامه فعلا در مرحله ترجمه به فارسی است که امیدوارم بتوانم در سالن مناسبی آن را اجرا کنم.

این بازیگر و کارگردان تئاتر در پایان درباره اجرای مجدد نمایش «خشکسالی و دروغ» توضیح داد: نمایش «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی محمد یعقوبی قرار است برای سومین بار بعد از تعطیلات نوروز در فرهنگسرای نیاوران به صحنه برود. البته امکان دارد تغییراتی در گروه بازیگران نمایش داشته باشیم که به زودی مشخص می شود.

نمایشنامه «یک دقیقه سکوت» از نوشته‌های محمد یعقوبی با کارگردانی آیدا کیخایی 24 اسفندماه ساعت 17:30 در فرهنگسرای ارسباران خوانش می‌شود. تمام عواید حاصل از این نمایشنامه‌خوانی به موسسه خیریه «یاوری سبز» اهدا می‌شود.

«خشکسالی و دروغ» نوشته محمد یعقوبی تاکنون دوبار در تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر با حضور بازیگرانی چون علی سرابی، آیدا کیخایی، رویا دعوتی، مهدی پاکدل، پیمان معادی و باران کوثری به صحنه رفته است و فروردین ماه سومین اجرای این اثر نمایشی در ایران خواهد بود. داستان این نمایش به تاثیرات دروغ بر روابط بین افراد در خانواده تاکید دارد.