مطالبات 250 میلیاردی سازمان بیمه سلامت/ اسامی سه دستگاه بدهکار

بهمن برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از سازمانهایی که طلب سازمان بیمه سلامت را پرداخت نمی کنند، افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال جاری هستیم اما تا کنون سازمانهایی که با ما بدهکار هستند طلب ما را پرداخت نکرده اند.

وی تاکید کرد: این درحالی است که این سازمانها پول مربوط به بیمه مددجویان و افراد تحت پوشش خود را از دولت دریافت کرده اند اما طلب سازمان بیمه سلامت را ندادند.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر دو سازمان دولتی بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی 145 میلیارد تومان به ما بدهکار هستند و مکانیزمی که بتوانیم مطالبات خود را از آنها بگیریم در اختیار نداریم و آنها نیز الزامی برای پرداخت ندارند و همین موضوع باعث شده که با مشکل مواجه شویم.

برزگر گفت: همچنین وزارت آموزش و پرورش نیز حدود 108 میلیارد تومان به ما بدهکار است که با بدهی دو سازمان دیگر میزان مطالبات ما در مجموع به حدود 250 میلیارد تومان می رسد.

به گفته معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت، هنگامی که ما نتوانیم مطالبات خود را از سازمانها بگیریم در این صورت در پرداخت بدهیهایمان نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.