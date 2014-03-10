به گزارش خبرنگار مهر، نادر ارجمندی عصر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد افزود: یک مرکز جمع آوری آثار و اسناد نویسندگان بروجردی ایجاد کرده ایم که اگر بتوانیم آن را ادامه بدهیم گنجینه بزرگی از نویسندگان بروجردی را در آن خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: تا کنون 450 عنوان کتاب از بیش از 200 نویسنده بروجردی در این مرکز اسناد جمع آوری شده که گنجینه ای از زنجیره طلایی نویسندگان بروجردی است.

ارجمندی با بیان اینکه رونمایی از کتابهای تازه منتشر شده در بروجرد به یک فرهنگ تبدیل شده است، ادامه داد: امید است بتوانیم در راستای فرهنگسازی رونمایی از کتاب در استان تلاش کنیم.

وی افزود: از اول سال تاکنون 12 هزار جلد کتاب به طور رایگان در اختیار مراکز فرهنگی بروجرد قرار داده ایم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد یادآور شد: امروزه برخی خانواده ها توان خرید کتاب را ندارند و به همین خاطر در تلاش هستیم با اهدای کتاب به طور تدریجی هزینه خرید کتاب را از سبد خانوار کم کنیم.

ارجمندی با بیان اینکه هرماه یکبار جلسات نقد کتاب در بروجرد انجام می شود افزود: اگر این برنامه توسط سایر دستگاههای فرهنگی حمایت شود می توانیم در مسیر فرهنگ مطالعه و اشاعه آن در بروجرد حرکت کنیم.