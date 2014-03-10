به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه مس کرمان در خصوص بحث خرید امتیاز تیم لیگ برتری مطلبی را روی خروجی سایت این باشگاه قرار داد که متن آن بدین شرح است:" در روزهای اخیر برخی منابع خبری از تصمیم باشگاه مس برای خرید امتیاز یک تیم لیگ برتری خبر داده‌اند که انتشار آن واکنش‌های گوناگونی به دنبال داشته است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که تیم فوتبال مس کرمان در سه هفته‌ی پایانی بازی‌های لیگ برتر هنوز شانس بقا به طور مستقیم و همچنین شانس صعود به پلی‌آف را برای بقا در لیگ برتر دارد و انتشار این‌گونه خبرها و دامن زدن به آن‌ها می‌تواند تاثیرات نامطلوبی روی روحیه‌ی بازیکنان تیم فوتبال مس داشته باشد.

از همین رو باشگاه صنعت مس اعلام می‌کند فعلا هیچ برنامه‌ای برای خرید امتیاز تیمی در لیگ برتر ندارد و این مساله که باشگاه مس با برخی باشگاه‌ها برای این موضوع وارد مذاکره شده است، اصلا صحت ندارد و تمامی تمرکز بازیکنان و عوامل تیم فوتبال مس برروی سه بازی ‌آخر این تیم در لیگ برتر به خصوص در بازی برابر فجرسپاسی است.

بدون شک تمام تلاش عوامل باشگاه مس در این بازی‌ها این است که در کنار تحول ایجاد شده در نحوه‌ بازی مس در زمین، با لطف الهی و تلاش بازیکنان، در این سه بازی مس موفق به کسب 9 امتیاز شود تا با توجه به اتفاقات جدول، مس همچنان شانس بقای خود در لیگ برتر را با درصد بالایی حفظ کند."