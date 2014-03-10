لزوم ایجاد دفتر حمایت قضایی برای ایثارگران در قدس/ گلزار شهدا مناسب سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مهماندوست عصر امروز دوشنبه در نشست شورای مشورتی ایثارگران قدس که با حضور اعضای این شورا در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: شورای مشورتی ایثارگران از سال 89 بنابر دستورالعمل استانداری و بنیاد شهید استان تشکیل شد که هدف از این شورا مشورت دادن به فرماندار در ارتباط با مسایل و مشکلات ایثارگران است.



جعفر مهماندوست افزود: یکی از اصلی ترین نگرانی های خانواده های شهدا وضعیت نامناسب گلزار شهدا است که مقرر شده با همکاری مسئولان بازسازی های لازم صورت گیرد، همچنین قانون مصوب است که هزینه های درمانی جانبازان به طور کامل توسط اداره ای پرداخت شود که در آن مشغول بکار هستند که متاسفانه در پاره ای از موارد انجام نمی شود.



وی ادامه داد: اعتبار کارت خانواده معظم شهدا و ایثارگران تا سال 95 تمدید شده و ادارات موظفند در صورت مشاهده کارت خدمات خود را ارائه دهند که این امر اتفاق نمی افتد، همچنین باید یک دفتر حمایت قضایی برای ایثارگران ایجاد شود تا مشکلات حقوقی آنان را حل کند.



این مسئول بیان کرد: مسئله 25 درصد اشتغال مربوط به فرزندان ایثارگران و شهدا به خوبی در شهرستان اجرا می شود و قدس یکی از شهرستانهایی است که در نامگذاری معابر به نام شهدا نیز پیشتاز است، طرح سپاس و بازدید از خانواده های معظم شهدا به صورت مداوم از سوی مسئولان شهر انجام می شود.



وی پیشنهاد داد که همزمان با 23 اسفند ماه به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و ایثارگران یک همایش پیاده روی ایثارگران در شهرستان برگزار شود.

همچنین در این نشست فرماندار قدس اظهار داشت: بازدید از خانواده های معظم شهدا و برگزاری یادواره شهدا باید به صورت مداوم انجام شود تا با این کار گوشه ای از دین ما نسبت به این ارزشها ادا شود.



نورمحمد فردی افزود: اگر بخواهید به میزان اهمیت یک موضوع پی ببرید باید ببینید که بزرگان راجع به آن مسئله چه نظری دارند، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همه دارایی های انقلاب را مدیون شهدا می دانند و همین گواه اهمیت بسیار زیاد این موضوع است، هر نظامی در دنیا ارزش هایی دارد که موجب پیروزی آن شده، ارزشهای انقلاب اسلامی نیز شهدا و فرهنگ شهادت است.



این مسئول ادامه داد: اکنون که جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره با ابرقدرتان دنیا می نشیند و بر سر مسائل هسته ایی با 6 قدرت برتر صحبت می کند همگی از برکات پایداری مردم و خون پاک شهدا است، از این رو باید در تقویت هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت کوشید.



فردی عنوان کرد: شورای مشورتی ایثارگران و بنیاد شهید متولی اصلی رسیدگی به مسایل و مشکلات خانواده های شهدا و ایثارگران هستند و باید بیشترین تلاش را برای حل مسایل مربوط به آنان بکنند همچنین ادارات دیگر نیز موظف هستند که در این راه تعامل و همکاری داشته باشند.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی فرزندان شهدا و ایثارگران اشتغال است که در قانون کشور مصوب شده که 25 درصد از استخدام مربوط به خانواده های شهدا و ایثارگران است و همه نهادها و ادارات موظف به رعایت آن هستند و اگر تخطی صورت گیرد به صورت جدی با متخلفان برخورد خواهد شد.



فرماندار شهرستان قدس اظهار داشت: همچنین همه ادارات رابطین ایثارگران خود را معرفی کرده و آن ها در جلسات آموزشی شرکت کنند، ادارات مناسب سازی ساختمان خود را برای حضور جانبازان و ایثارگران انجام دهند و مسئولان مربوطه نیز برآوردهای لازم برای ساماندهی و بازسازی گلزار شهدای شهرستان را انجام دهند تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات و بازسازی آن اقدام شود.

