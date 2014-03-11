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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۵:۵۲

هشدار رئیس انجمن طب فیزیکی؛

فلج اعصاب از عوارض خانه تکانی نادرست سال نو/ خودداری از بلند کردن اجسام سنگین

فلج اعصاب از عوارض خانه تکانی نادرست سال نو/ خودداری از بلند کردن اجسام سنگین

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی گفت: اگر شرایط صحیح خانه تكاني سال نو، به درستی رعایت نشود امکان اینکه بر اثر فشار مفاصل استخوانها، سیستمهای عصبی، دیسک و ریشه های عصب هم درگیر شود، وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید منصور رایگانی با بیان اینکه کار خانه تکانی باید به صورت تدریجی انجام شود، تأکید کرد: اين كارها نبايد به صورت متمرکز، یکنواخت و پیوسته باشد.

به گفته وی، اهمیت این امر از آنجاست که انجام فعالیتهای زیاد طی مدت زمان کوتاه برای هر فرد با ایجاد مشکلاتی همراه می شود.

رایگانی با بیان اینکه حتمأ باید از حمل و انتقال اجسام سنگین به تنهایی خودداری شود توصیه کرد: این امر بسیار حائز اهمیت است پس اين اجسام باید با فشار دادن منتقل شوند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهارداشت: در صورت نا مناسب و کوچک بودن فضا، فرد در صورت نشستن پیوسته به حالت دو زانو یا چهار زانو در دراز مدت دچار اختلال و بيماريهاي جدي خواهد شد.

به گفته وی، زمانی که فرد برای تمیز کردن سطح سرامیک و... مجبور به نشستن در حالت 2 زانو است این امر در برخی موارد منجر به فلج اعصاب پا می شود.

رایگانی توصیه کرد: بهتر است فرد در صورت اجبار در نشستن و تمیز کردن سطح زمین نیزبرای جلوگیری از ایجاد مشکل بیش از 3 دقیقه در این حالت قرار نگیرد.

وی یادآور شد: در مواقعی که لازم است سطوح بالا مانند سقف، کمد و کابینت ها تمیز شوند برای جلوگیری از کشیدگی و ایجاد تنش در عضلات تاندون ها حتمأ باید از چهارپایه استفاده شود.

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی در ادامه هشدار داد: بلند کردن اجسام به طور مستقیم به هیچ عنوان توصیه نمی شود و افراد بايد از اين حركات به شدت خودداري كنند.

وی همچنین افزود: اجسام بیش از 8 کیلوگرم نباید به تنهایی جا به جا شوند و از طرفی هم اجسام کمتر از 8 کیلو گرم باید با چسباندن کامل به بدن جا به جا شوند.

کد مطلب 2253830

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