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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۰۱

اسدی:

صندوق توسعه حمايت از بخش كشاورزي شهرستان طبس راه‌اندازي مي‌شود

صندوق توسعه حمايت از بخش كشاورزي شهرستان طبس راه‌اندازي مي‌شود

طبس – خبرگزاری مهر: معاون رئيس سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان طبس از راه‌اندازی صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسدی اظهارکرد: با پيگيري‌هاي انجام شده صندوق توسعه حمايت از بخش كشاورزي شهرستان طبس روز چهار شنبه هفته جاری با حضور مسئولين كشوري واستاني و شهرستاني رسما راه اندازي  مي شود.

وي افزود: در اين صندوق  49 درصد سهم مشاركت دولت و 51 درصد سهم بهره برداران بخش كشاورزي است كه با سرمايه‌اي بالغ بر یک ميليارد تومان تشكيل مي‌شود. 

معاون رئيس سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان طبس ادامه داد: اين صندوق با هدف حمايت  از تشكيل سرمايه، افزايش كميت و كيفيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي راه‌اندازي مي‌شود.

وی عنوان کرد:با ارائه تسهيلات ارزان قيمت، تامين تمام يا بخشي از سرمايه در گردش، ارائه اعتبار ات دولتي به توليدكنندگان در بحران‌ها و قبول ضمانت متقاضيان سرمايه گذاري  براي دريافت تسهيلات از بانكها از جمله خدمات اين صندوق به توليد كنندگان بخش كشاورزي  است.

کد مطلب 2253839

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