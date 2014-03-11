به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسدی اظهارکرد: با پيگيري‌هاي انجام شده صندوق توسعه حمايت از بخش كشاورزي شهرستان طبس روز چهار شنبه هفته جاری با حضور مسئولين كشوري واستاني و شهرستاني رسما راه اندازي مي شود.

وي افزود: در اين صندوق 49 درصد سهم مشاركت دولت و 51 درصد سهم بهره برداران بخش كشاورزي است كه با سرمايه‌اي بالغ بر یک ميليارد تومان تشكيل مي‌شود.

معاون رئيس سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان طبس ادامه داد: اين صندوق با هدف حمايت از تشكيل سرمايه، افزايش كميت و كيفيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي راه‌اندازي مي‌شود.

وی عنوان کرد:با ارائه تسهيلات ارزان قيمت، تامين تمام يا بخشي از سرمايه در گردش، ارائه اعتبار ات دولتي به توليدكنندگان در بحران‌ها و قبول ضمانت متقاضيان سرمايه گذاري براي دريافت تسهيلات از بانكها از جمله خدمات اين صندوق به توليد كنندگان بخش كشاورزي است.