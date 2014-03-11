امیرمسعود شهرامنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر انتصاب خود به عنوان مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران گفت: بنده هنوز حکم خود را رویت نکردهام اما علیالقاعده حکم از سوی وزیر ارشاد صادر میشود.
همچنین به گفته وی، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ساعت 10 صبح امروز و با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنای این موسسه، در سرای اهل قلم در تهران برگزار میشود.
به این ترتیب محمد عظیمی که در 2 سال گذشته به عنوان مدیرعامل در موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران فعالیت میکرد، جای خود را به امیرمسعود شهرامنیا داد که پیش از این مدیرعامل موسسه نشر شهر وابسته به شهرداری تهران بوده است.
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایرانی یکی از مجموعههای تابعه وزارت ارشاد است که از دوره پنجم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران (سال 1371) تا دوره بیست و چهارم (سال 1389) به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در برگزاری این نمایشگاه فعالیت میکرد. امسال و پس از دو دوره متوالی که «موسسه خانه کتاب» مجری نمایشگاه کتاب تهران بوده است، بار دیگر این مسئولیت به موسسه نمایشگاههای فرهنگی واگذار شده است.
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