آماده رویارویی با برترین کشتی گیران دنیا هستم/تکرار عنوان قهرمانی کار سختی است

رضا افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه از آمادگی خوبی در آستانه حضور در مسابقات جهانی آمریکا برخوردارم و انگیزه های زیادی هم برای درخشش در این مسابقات دارم.

وی افزود: طی چند ماه گذشته همواره در کوران تمرینات و مسابقه قرار داشته ام و حضور در مسابقات جام تختی و همچنین قهرمانی کشور و مسابقه با خوبان کشتی ایرن و جهان باعث شده تا در وضعیت آمادگیی بدنی خوبی به سر ببرم.

افضلی ادامه داد: در این میان شکست چند کشتی گیر مظرح و عنوان دار در مسابقات جهانی و المپیک وضعیت روحی مرا در شرایط خوبی قرار داده و مطمئنم که می توانم در مسابقات آمریکا نیز خوش درخشیده و حریفانم را شکست دهم.

وی همچنین از کشتی گیر روس و جردن باروف آمریکایی به عنوان اصلی ترین رقبایش در مسابقات جهانی یاد کرد.



نماینده کرمانشاهی وزن 74 کیلوگرم کشورمان در ادامه، آمادگی تیم ملی کشتی ایران را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در اردوی هایی که برپا شد تمرینات بسیار خوب و در عین حال فشرده ای را انجام دادیم و ملی پوشان به آمادگی کافی رسیده اند.

افضلی، تکرار کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهان را کاری سخت توصیف کرد و گفت: این مسابقات آوردگاه برترین های جهان است و تمامی تیم ها با ترکیب اصلی و برترین نفرات خود در آن شرکت کرده اند.



وی در پایان، تیم های آمریکا، روسیه و هندوستان را حریفان اصلی ایران در راه تکرار کسب عنوان قهرمانی معرفی کرد.



گفتنی است؛ مسابقات جام جهانی کشتی روزهای 24 و 25 اسفند ماه جاری با حضور 10 تیم برتر جهان در دو گروه پنج تیمی در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود و تیم کشتی کشورمان بامدد فردا (چهارشنبه) عازم مسابقات خواهند شد.

