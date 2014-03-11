موسسات قرآنی قزوین در جذب کودکان و نوجوانان موفق عمل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قلی پور عصر دوشنبه از موسسه قرآنی وحی المبین قزوین بازدید کرد و با فعالیت های این موسسه آشنا شد.

قلی پور در این بازدید گفت: همه ما مسئولیم در مسیر قرآن و اهلبیت (ع) گام برداریم و فرهنگ قرآنی را در جامعه ترویج و نهادینه کنیم.

وی اظهارداشت: پیروی از احکام الهی و سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) دستور کلی برای همه افراد جامعه است و به گروه خاصی مربوط نمی شود و همه کسانی که در آموزش قرآن و علوم قرآنی نقش دارند لازم است در این مسیر حرکت کنند و رسالت دینی خود را ادا کنند.

این مسئول بیان کرد: پیامبراکرم (ص) می فرمایند بهترین شما کسی است که قرآن را فرا بگیرد و به دیگران بیاموزد و بر آموختن و بسیارخواندن قرآن تاکید فراوان داشته اند که پیروان واقعی حضرت وظیفه دارند عامل قرآن باشند.

قلی پور یادآورشد: یکی از مهمترین وظایف والدین آموختن قرآن به فرزندان است و با ایجاد بستر مناسب در استان با همراهی موسسات قرآنی انتظار می رود خانواده ها به قرآن آموزی فرزندانشان اهتمام بیشتری کنند.

وی افزود: شما مسئولان مؤسسات و مراکز قرآنی ازجایگاه بالایی برخوردارید و با اتکاء به این پشتوانه دینی و الطاف الهی می توانید کارهای بزرگی انجام دهید.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان قزوین همچنین با حضور در موسسه قرآنی نور الزهراء از مسئولان این موسسه خواست با اهتمام و جدیت بیشتری در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه گام بردارند.

این مسئول اظهارداشت: افراد فعال در امور قرآنی با عمل به آموزه های این کتاب آسمانی و داشتن اخلاص در عمل می توانند تاثیر بسزایی در اطرافیان و محیط خود و جذب مخاطب بویژه نسل جوان و کودکان به امور قرآنی داشته باشند.

قلی پور یادآورشد: موسسات قرآنی بهترین مکان برای تربیت نسلی انس گرفته با قرآن و متدین هستند لذا باید در جهت تقویت فرهنگ قرآنی و آموزش مفاهیم قرآن به مردم بویژه نوجوانان تلاش بیشتری شود.

برگزاری مسابقات نهج البلاغه در قزوین برگزار شد

جواد قلی پور در حاشیه بازدید از موسسه نورالزهراء در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با سراسر کشور مسابقات مفاهیم نهج البلاغه در قزوین برگزار شد.

وی افزود: مسابقات مفاهیم نهج البلاغه بر اساس جلد چهارم کتاب "راه روشن" در تاریخ شانزدهم اسفند ماه امسال به صورت حضوری و غیر حضوری در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

قلی پور تصریح کرد: در این دوره از مسابقات ۲۰۰ نفر از علاقمندان شرکت کردند و افرادی که حداقل ۶۰ امتیاز در آزمون حضوری را کسب کنند در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

مسئول دارالقرآن الکریم استان قزوین یادآورشد: جوایز این دوره شامل۱۱۰ سفر عتبات عالیات و ۲۲۰ سفر زیارتی مشهد و صدها جایزه ارزشمند دیگر است که به برگزیدگان اهدا خواهد شد.