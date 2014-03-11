عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا و اقیانوسیه
- ورود یک فرد ایرانی به پرونده سقوط هواپیمای مسافری خطوط هوایی مالزی، این موضوع را وارد فاز جدیدی کرده است.
- فعالیتهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داغتر از قبل دنبال می شود.
اروپا و آمریکا
- نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اوکراین بدون رسیدن به نتیجه خاصی به پایان رسید.
- صدای روسیه، از تصمیم "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، برای ایراد سخنرانی در منطقه روستو خبر داد.
- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تصمیم خود برای انجام پروازهای شناسایی بر فراز لهستان و رومانی خبر داد.
- میشله باچلت از امروز سه شنبه دور دوم ریاست جمهوری خود را در شیلی آغاز می کند.
ایران در جهان
- نخست وزیر رژیم صهیویستی از آنچه آن را سکوت جامعه بین الملل در قبال ایران نامید انتقاد کرد.
خاورمیانه و آفریقا
- دولت قطر از اقدامات وزیر دفاع این کشور که موجب خشم برخی از کشورهای عربی شده دفاع کرد.
- وزیر حمل و نقل عراق به دلیل جنجال به وجود آمده بر سر بازگرداندن یک هواپیمای لبنانی برای سوار کردن یکی از فرزندان وزیران کابینه عراق، معذرت خواهی کرد.
- یونیسف با انتشار گزارشی سوریه را خطرناکترین کشور جهان برای کودکان نامید.
- مردم اردن با برپایی تظاهرات خواهان اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از امان شدند.
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