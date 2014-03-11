عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا و اقیانوسیه

- ورود یک فرد ایرانی به پرونده سقوط هواپیمای مسافری خطوط هوایی مالزی، این موضوع را وارد فاز جدیدی کرده است.

- فعالیتهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داغتر از قبل دنبال می شود.

اروپا و آمریکا

- نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اوکراین بدون رسیدن به نتیجه خاصی به پایان رسید.

- صدای روسیه، از تصمیم "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، برای ایراد سخنرانی در منطقه روستو خبر داد.

- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تصمیم خود برای انجام پروازهای شناسایی بر فراز لهستان و رومانی خبر داد.

- میشله باچلت از امروز سه شنبه دور دوم ریاست جمهوری خود را در شیلی آغاز می کند.

ایران در جهان

- نخست وزیر رژیم صهیویستی از آنچه آن را سکوت جامعه بین الملل در قبال ایران نامید انتقاد کرد.

خاورمیانه و آفریقا

- دولت قطر از اقدامات وزیر دفاع این کشور که موجب خشم برخی از کشورهای عربی شده دفاع کرد.

- وزیر حمل و نقل عراق به دلیل جنجال به وجود آمده بر سر بازگرداندن یک هواپیمای لبنانی برای سوار کردن یکی از فرزندان وزیران کابینه عراق، معذرت خواهی کرد.

- یونیسف با انتشار گزارشی سوریه را خطرناکترین کشور جهان برای کودکان نامید.

- مردم اردن با برپایی تظاهرات خواهان اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از امان شدند.