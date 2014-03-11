کانون های فرهنگی مساجد در استان ایلام افزایش می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر دوشنبه در آیین راه اندازی کانون فرهنگی مساجد استان ایلام اظهار داشت: در بودجه سال 93 به مدد توجه استاندار، همه توان خود را در زمینه تخصیص اعتبار به کانون های فرهنگی مساجد به کار خواهیم گرفت.

وی اضافه کرد: کانون های فرهنگی مساجد به عنوان پایگاه فعال و اثرگذار، مناسب ترین مکان برای خودسازی و پرورش روحیه عقیدتی جوانان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام افزود: این کانون ها بستر مناسبی برای مشارکت و جهت دهی اعضا به انجام فعالیت های گروهی است.

کلانتری تاکید کرد: مسئولان کانون های فرهنگی مساجد باید در راستای پرورش و رشد فکری جوانان و ارائه آموزه های عقیدتی به آنان بیشتر از گذشته تلاش کنند.

وی یادآور شد: با توجه به بالا بودن آمار جمعیت جوانان کشور و برای جلوگیری از سرگردانی نسل جوان کانون های فرهنگی و هنری مساجد مهمترین مراکز به شمار می ورند.

وی افزود: پیروزی های نظام و ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به برکت مسجد و حضور گروه های مختلف مردم به ویژه نسل جوان در مساجد و اندیشه های مسجد محور شکل گرفته است.