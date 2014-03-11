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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۵

کلانتری:

کانون های فرهنگی مساجد در استان ایلام افزایش می یابند

کانون های فرهنگی مساجد در استان ایلام افزایش می یابند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: در سال آینده کانون های فرهنگی مساجد در استان ایلام افزایش می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر دوشنبه در آیین راه اندازی کانون فرهنگی مساجد استان ایلام اظهار داشت: در بودجه سال 93 به مدد توجه استاندار، همه توان خود را در زمینه تخصیص اعتبار به کانون های فرهنگی مساجد به کار خواهیم گرفت.

وی اضافه کرد: کانون های فرهنگی مساجد به عنوان پایگاه فعال و اثرگذار، مناسب ترین مکان برای خودسازی و پرورش روحیه عقیدتی جوانان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام افزود: این کانون ها بستر مناسبی برای مشارکت و جهت دهی اعضا به انجام فعالیت های گروهی است.

کلانتری تاکید کرد: مسئولان کانون های فرهنگی مساجد باید در راستای پرورش و رشد فکری جوانان و ارائه آموزه های عقیدتی به آنان بیشتر از گذشته تلاش کنند.

وی یادآور شد: با توجه به بالا بودن آمار جمعیت جوانان کشور و برای جلوگیری از سرگردانی نسل جوان کانون های فرهنگی و هنری مساجد مهمترین مراکز به شمار می ورند.

وی افزود: پیروزی های نظام و ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به برکت مسجد و حضور گروه های مختلف مردم به ویژه نسل جوان در مساجد و اندیشه های مسجد محور شکل گرفته است.

معاون استاندار ادامه داد: سربلندی ایران اسلامی حاصل و نتیجه خون شهدا و رونق فعالیت های فرهنگی و مذهبی در مساجد است.

کد مطلب 2253868

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