شهرستان طارم قابليت تبديل شدن به قطب توريسم منطقه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدي با بيان اينكه طبيعت بكر و روستاهاي تاريخي و توريستي شهرستان طارم قابليت ويژه اي در زمينه جذب گردشگر ايجاد كرده است افزود: شهرستان طارم از احاظ جغرافيايي منطقه اي دره اي كه در ميان كوه ها ي طالش شمال شرق و كوه هاي خلخال در شمالغرب و كوه هاي شمالي زنجان در قسمت جنوب آن را دربر گرفته و در شمال استان زنجان واقع گرديده است.

وي خاطر نشان كرد: شهرستان طارم در جنوب شرق با استان قزوين،در شمال شرق با استان گيلان و شمال غرب با استان اردبيل همسايه است.همچنين بزرگتريم رودخانه شمالغرب كشور يعني قزل اوزن از اين شهرستان عبور مي كند.

عضو شوراي اسلامي استان زنجان ادامه داد: شهرستان طارم يكي از قطب هاي مهم كشاورزي با توليدات استراتژيك است كه با وجود بيش از 20 هزار هكتار باغ زيتون و بيش از 10 هزار هكتار باغ انار و انجير فندق و گردو بيش از چهل هزار هكتار مزرعه سير برنج سيب زميني و... در اكثر توليدات كشاورزي رتبه هاي برتر كشور را به خود اختصلاص داده است.

محمدي تصريح كرد: شهرستان طارم با برخورداري از رودها پرآب،ئره هاي زيبا و سييلاقات ظرفيت بالايي براي تبديل شدن به يكي از قطب هاي اكوتوريسم كشور دارد.

وي ابراز كرد: وجود روستاهاي توريستي و زيباي "شيت" "وليدر""وليس" و "بنارود" باغات زيباي انار و زيتون، غار خرمنه سر،يخچال طبيعي وليدر و مزارع زيباي برنج حاشيه قزل اوزن ظرفيت هايي است كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.

عضو شوراي اسلامي استان زنجان با اشاره به وضعيت اقتصادي شهرستان طارم اظهار كرد: با توجه به اينكه اقليم شهرستان طارم كاملا وابسته به كشاورزي است متاسفانه در زمينه صنعت به ويژه صنايع تبديلي باغي و كشاورزي علي رغم وجود هفتاد هزار هكتار زمين هاي آبي كشاورزي رشدي نداشته است.

برگزاری همایش استفاده از پساب فاضلاب در صنعت جنگلکاری و غرس2 هزار اصله نهال



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی همایش استفاده از پساب فاضلاب در صنعت جنگل کاری و غرس 2 هزار اصله نهال در محل تصفیه خانه فاضلاب ابهر انجام شد .



مسلم پورنصرت افزود : کاشت درخت و حفاظت از محیط زیست در حوزه کاری یک دستگاه مشخص نیست بلکه حفاظت از محیط زیست وظیفه همه مردم و همه دستگاهها و ارگانهاست، چرا که به کاشت درخت و حفاظت از آن در احادیث و روایات بسیار تاکید شده است.



وی در ادامه افزود: وجود فاضلاب در طبیعت ، خود عامل تخریب کننده است اما زمانی که این فاضلاب به روش صحیح مدیریت، و پساب حاصله بعد از مراحل تصفیه به طبیعت برگردانده شود کمک بسیار بزرگی به طبیعت می کند .

مدیرعامل شرکت آبفای زنجان به متصل بودن مشترکین به سیستم شبکه فاضلاب ابهر هم اشاره کرد وگفت : طبق برنامه می بایست 95 کیلومتر لوله گذاری شبکه انجام شود که از این میزان 88 کیلومتر آن عملیاتی شده و هم اکنون تصفیه خانه ابهر با یک سوم ظرفیت درحال بهره برداری است .

پور نصرت همچنین تصریح کرد : ظرفیت اولیه تصفیه خانه برای 80 هزار نفر طراحی شده است که در طرح ارتقاء، به 115 هزار نفر افزایش خواهد یافت .

وی گفت : با استفاده صحیح ازپساب تصفیه خانه و آبیاری درخت و فضای سبز می توانیم به طبیعت و حفظ آن کمک کنیم .