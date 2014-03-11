عملیات اجرایی بزرگترین طرح آبخیزداری ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام عصر دوشنبه در این آیین گفت: یکی از مشکل ها و موانع سد راه توسعه یافتگی استان موضوع و معضل کمبود آب است.

رضا احمدی افزود: توپوگرافی شدید و خشن در بسیاری از مناطق استان ایلام سبب شده تا مقدار و حجم آب کمتری ذخیره و جذب خاک شود.

وی در توضیح مشخصه های طرح آبخیزداری روستای بهارستان چوار بیان داشت: این طرح به گستره 46 هزار متر مکعب، در سطح 10 هزار هکتار عرصه طبیعی اجرا می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام ادامه داد: میزان بارش در این منطقه بیش از 60 میلیون متر مکعب است که با اجرای این طرح می توان 18 میلیون متر مکعب آن را ذخیره کرد.

احمدی اعتبار اجرای این طرح را 142 میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان سال 93 به بهره برداری برسد.

محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز در این آیین گفت: خوشبختانه بارندگی های سال زراعی جاری در مناطق مختلف بخش چوار رضایت بخش و مناسب بوده که این وضعیت بهترین شرایط را برای انجام کارهای بزرگ و مهمی مانند طرح های آبخیزداری و حفظ خاک فراهم کرده است.

وی گفت: می توان با بهره گیری بهینه از امکانات این منطقه از منابع آبی و خاک مساعد بخش چوار به بهترین شکل ممکن برای توسعه فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری استفاده کرد.

مدیر ارشد استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بخش چوار در مجموع ظرفیت های بالایی در حوزه های مختلف دارد به عنوان مثال با ایجاد باغ و جنگل می توان این محل را به منطقه نمونه گردشگری تبدیل کرد.

مروارید یادآور شد: دولت تلاش می کند که مراحل جدید مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام در منطقه چوار بزودی راه اندازی شود که تحقق این موضوع کمک بزرگی به حل مشکل بیکاری جوانان این منطقه می کند.