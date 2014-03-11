طرح یک ادعای جدید درباره پرونده قضایی تارانتینو 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود رپپورتر، این سایت خبری که به دلیل انتشار فیلمنامه تارانتنیو به دادگاه فراخوانده شده می‌گوید انتشار یک فیلمنامه به صورت آنلاین به معنی نقض کپی رایت نیست.

این سایت خبری از دادگاه ایالتی کالیفرنیا خواسته است تا این دادخواست را مرجوع و فاقد وجاهت قانونی اعلام کند.

تارانتنیو این سایت خبری را به دلیل انتشار فیلمنامه 146 صفحه ای «هشت نفرت‌انگیز» به دادگاه خواند. تارانتینو قصد داشت این فیلمنامه را جلوی دوربین ببرد، اما به محض تمام شدنش شاهد انتشار آن در این سایت خبری شد و به همین دلیل اعلام کرد فعلا این فیلم را نمی سازد و آن را به صورت کتاب منتشر می کند، اما این سایت را به دادگاه می کشاند.

اکنون در کشاکش قانونی این شکایت، سایت خبری گاوکر اعلام کرده در دادخواست اعلام شده، گاوکر با انتشار این فیلمنامه از مرزهای مطبوعاتی فراتر رفته، اما باید گفت یک سایت خبری موظف است تا اطلاعات دست اول به مخاطبانش که عموم مردم هستند بدهد و به همین دلیل هیچ تخطی صورت نگرفته است.

این سایت اعلام کرده مرزهای تخلف از کپی رایت نامشخص است و نمی توان این کار سایت را تخلف نامید. این سایت ادعا کرده حتی اگر تارانتنیو و وکلایش بتوانند این کار را تخلف از کپی رایت بنامند، باز هم این کار غیرقانونی نیست چون مردمی که فیلمنامه را به صورت آنلاین خوانده اند به حقوق تارانتینو تجاوز کرده اند.

وکلای تارانتینو اعلام کرده اند این سایت با ایجاد ارتباط مستقیم با متن فیلمنامه به آن لینک داده و نوشته: لذت ببرید!

پیش بینی می شد تارانتینو که حدود دو ماه پیش با لو رفتن متن فیلمنامه اش به دادگاه مراجعه کرد، ممکن باشد به دست اندازهای قانونی بیافتد.

این سایت در دور پیش اعلام کرده بود دادگاه کالیفرنیا که مسئول رسیدگی به این پرونده است چون در حوزه قضایی مکانی که کمپانی مادر سایت گاوکر قرار ندارد، حق ندارد به این پرونده رسیدگی کند.

دعوی تارانتینو بر علیه گاوکر مدیا گروپ است و ادعا می کند که وبسایت آن ها، با ارسال اولین لینک فیلمنامه تارانتینو بر روی اینترنت، آن را لو داده است و از مرزهای روزنامه‌نگاری عبور کرده است.

تارانتنیو در دادخواستش نوشته است: گاوکر مدیا تجارت غارتگرانه ژورنالیستی به راه انداخته است.

تارانتینو با آخرین فیلمش «جانگوی رها شده» با اقبال زیادی روبه رو شده بود و قصد داشت فیلم جدیدش را هم در ژانر وسترن بسازد.