همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی «نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی» امروز سه شنبه با حضور شخصیت های داخلی و جهانی به مدت دو روز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

بنابراین گزارش از جمله سخنرانان سرشناس این همایش علی لاریجانی رئیس مجلس، ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق، حسن بیگی رئیس دانشگاه دفاع عالی ملی، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی خواهد بود.

این همایش در روز 20 و 21 اسفند ادامه پیدا خواهد کرد و در کنار همایش اصلی نشست های تخصصی در حوزه دستاوردهای جهاد علمی در شکل گیری هندسه جهانی، الگوها و نظریه های تحول هندسه قدرت جهانی و آینده پژوهی انگاره های اجتماعی و تحول هندسه قدرت جهانی در طول مدت برگزاری همایش برگزار خواهد شد.