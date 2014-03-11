سالانه دو میلیارد تومان برای صدور قبوض تلفن در لرستان هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسیب قبادیان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: هم اکنون سالانه دو میلیارد تومان صرف صدور قبوض تلفن در استان لرستان می شود.

وی با اشاره اینکه یک قبض تلفن از ابتدای چاپ تا هنگام توزیع حدود 650 تومان هزینه در بر دارد عنوان کرد: این میزان اعتبار برای کارهایی مانند چاپ، توزیع و ... صرف می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه هم اکنون حدود 460 هزار مشترک تلفن ثابت در لرستان وجود دارد تصریح کرد: برای این تعداد مشترک هر دو ماه یک بار قبض تلفن صادر می شود.

قبادیان با اشاره به وجود 230 هزار مشترک موبایل دائم در استان لرستان عنوان کرد: در مجموع شرکت مخابرات لرستان به یک میلیون و 250 هزار مشترک موبایل خدمات ارائه می کند.

وی با اشاره به صدور 690 هزار قبض تلفن ثابت و همراه به صورت دو ماه یک بار در لرستان عنوان کرد: با این تفاسیر سالانه چهار میلیون قبض تلفن ثابت و همراه از سوی شرکت مخابرات استان برای مشترکان صادر و توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به راه اندازی سیستم های پرداخت الکترونیک کارکرد تلفن ثابت و همراه در استان عنوان کرد: سیستم های الکترونیک مانند 2020 در استان راه اندازی شده اما با این وجود مردم استقبال مطلوبی در استفاده از این سیستم های پرداخت الکترونیکی ندارند.

قبادیان با بیان اینکه بسیاری از مراجعاتی که به مراکز شرکت مخابرات استان صورت می گیرد غیرضروری است عنوان کرد: این امر موجب ایجاد هزینه های بالا برای مشترکان، ایجاد ترافیک و ... می شود.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی از سوی رسانه ها بین مردم برای استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیک مخابرات استان ادامه داد: علاوه بر صرف این دو میلیارد تومان برای صدور قبوض تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات باید هزینه نگهداری مراکز مربوط به این حوزه را نیز پرداخت کند.

