ایجاد مرکز آموزش عالی دولتی مطالبه مردم ازنا/ قابلیتهایی که برای شکوفایی چشم به دانشگاه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد مراکز آموزش عالی زمینه ساز توسعه و رشد علمی و فرهنگی و بستر ساز تربیت نیروی انسانی متخصص و فرهیخته است.

شهرستان ازنا که تا پیش از سال 86 فاقد هرگونه مرکز آموزش عالی بوده است در حال حاضر دارای سه مرکز دانشگاهی فعال است که نزدیک به دو هزار دانشجو دارند.

اما وجود ظرفیت های کشاورزی، معدنی و صنعتی و مهیا بودن زیر ساخت های لازم ضرورت تاسیس یک واحد آموزش عالی دولتی در این شهرستان را دوچندان کرده است به گونه ای که این موضوع یکی از مطالبات مردم شهرستان ازنا است.

ایجاد یک واحد آموزش عالی دولتی مطالبه مردم شهرستان ازنا است

یکی از شهروندان شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به برکت جمهوری اسلامی ایران تا کنون 3 مرکز آموزش عالی در این شهرستان تاسیس شده است که نقش مهمی در توسعه عملی و فرهنگی شهرستان دارد.

امانی با بیان اینکه ظرفیت های بالقوه فراوانی در زمینه کشاورزی، صنعت و معادن کم نظیر سنگ در شهرستان ازنا وجود دارد افزود: با توجه به وجود این ظرفیت ها ضرورت دارد که یک واحد آموزش عالی دولتی در این شهرستان ایجاد شود.

این شهروند ازنایی با اشاره به مشکلات برخی دانشجویان به ویژه بانوان برای تحصیل در نقاط دور دست تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد یک واحد آموزش عالی دولتی خواهران از مهاجرت این قشر به شهرهای دیگر جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه همه ساله دانش آموزان زیادی در این شهرستان در دانشگاه های دولتی و معتبر پذیرفته می شوند تصریح کرد: تاسیس یک واحد آموزش عالی دولتی از مطالبات جدی مردم این شهرستان است.

2 هزار دانشجو در 30 رشته دانشگاهی در ازنا مشغول به تحصیل هستند

محمود بوالحسنی فرماندار شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول 6 سال گذشته هیچ واحد آموزش عالی در شهرستان ازنا وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی تا کنون 3 واحد آموزش عالی در شهرستان ازنا ایجاد شده است افزود: در حال حاضر دانشگاه پیام نور، مرکز آموزش علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازنا در این شهرستان فعال هستند.

فرماندار شهرستان ازنا یادآور شد: در حال حاضر نزدیک به دو هزار نفر دانشجو در 30 رشته در دانشگاه های این شهرستان مشغول به تحصیل هستند.

ظرفیت های تاسیس دانشگاه دولتی در شهرستان ازنا وجود دارد

بوالحسنی با اشاره به ظرفیت های موجود در شهرستان ازنا اظهار داشت: این شهرستان یکی از قطب های کشاورزی و صنعتی استان لرستان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه معادن بسیار غنی در شهرستان ازنا وجود دارد که در برخی موارد کم نظیر هستند افزود: سنگ چینی، تالک و سیلیسم با درصد خلوص بسیار بالایی در معادن این شهرستان وجود دارد.

فرماندار شهرستان ازنا با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی و صنعت این شهرستان تصریح کرد: با توجه به این استعدادها ظرفیت ایجاد یک واحد آموزش عالی دولتی در رشته های مرتبط در شهرستان ازنا وجود دارد.

در حال پیگیری برای اخد مجوز واحد آموزش عالی دولتی هستیم

وی با بیان اینکه درخواستی برای ایجاد یک دانشگاه دولتی در شهرستان ازنا به شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است اظهار داشت: این درخواست در حال بررسی و پیگیری است.

بوالحسنی با اشاره به درخواست زمین برای ایجاد یک واحد آموزش عالی دولتی در این شهرستان افزود: دو قطعه زمین در این زمینه پیشنهاد شده است که امیدواریم با شرایط ایجاد شده این مهم محقق شود.