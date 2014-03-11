پنجشنبه آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات کنکور 93

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 93 دانشگاههای کشور تا ساعت 24 پنجشنبه 22 اسفندماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: داوطلبانی که پیش از این در آزمون سراسری ثبت نام کرده اند تا تاریخ اعلام شده مهلت ویرایش اطلاعات دارند.

به گفته توکلی از زمان آغاز ثبت نام مجدد در آزمون سراسری سال 93، تاکنون 128 هزار و 992 داوطلب ثبت نام کرده اند که با احتساب داوطلبان پیشین از ثبت نام مرحله نخست، تعداد داوطلبان آزمون سراسری به یک میلیون و 26 هزار و 500 داوطلب افزایش یافته است.

به گزارش مهر، آزمون سراسری 93 تیرماه برگزار می شود.