به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی صبح امروز در پنجاه و سومین نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور که در دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است به فعالیتهایی که در سازمان امور دانشجویان انجام می شود اشاره و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

وی ادامه داد: در بخش دانشجویان شاهد و ایثارگر با حفظ عزت آنان باید ارتقای کیفیت داشته باشیم، حمایت غیر منطقی و کورکورانه نمی کنیم که به صلاح این افراد که صاحبان اصلی آموزش عالی و کشور هستند باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: حمایت از دانشجویان شاهد و ایثارگر باید هدفمند و با عزت باشد.

وی به بخش دانشجویان داخل اشاره کرد و گفت: در این قسمت برخی از آئین نامه ها مانند دانشجویان نمونه، شوراهای انضباطی و شوراهای صنفی نیازمند بازنگری هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: آئین نامه دانشجویان نمونه و انتخاب دانشجوی نمونه در سالهای اخیر انجام شده ولی شرایط و ضوابط آن نبازمند بازنگری است تا درست اقدام شود.

وی در ادامه گفت: در بخش شوراهای صنفی نیز بازنگری آئین نامه در دستور کار قرار خواهد گرفت در بعد صنفی دانشجویان باید بیشتر فعالیت کنند از مشارکت دانشجویان در امورشان بهره می بریم و هیچ نوع نگرانی نیز از مشارکت دانشجویان و مطالبه حقوق صنفی دانشجویان توسط آنها نداریم.

صدیقی به بخش تربیت بدنی دانشجویان اشاره کرد و گفت: فعالیت تربیت بدنی باید توسعه یابد و المپیاد دانشجویی احیا شود.

وی به بخش مشاوره دانشگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: حوزه مشاوره باید در خوابگاه ها توسعه یابد. آسیبهای اجتماعی در داخل خوابگاه ها و دانشگاه ها باید رصد شود، کارنامه سلامت دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی باید جدی تر دنبال شود.

وی خطاب به معاونان دانشگاه ها گفت: باید از مشارکت معاون دانشگاه در تصمیم سازی ها بیشتر استفاده شود.

صدیقی به توزیع اختیارات به دانشگاه ها و مناطق اشاره کرد و گفت: توسعه مناطق کشور از 5منطقه به بیشتر از دیگر برنامه هایی است که در دستور کاری ما قرار دارد چراکه بهتر است تصمیم گیری در درون دانشگاه و منطقه صورت گیرد و امور خاص و استثنایی به مرکز منتقل شود.

وی ادامه داد: ما به استقلال دانشگاه ها پایبند هستیم و مایل هستیم آئین نامه هایی که از طرف سازمان به دانشگاهها ارائه می شود رعایت شود. در سالهای اخیر تصمیم گیری هایی که از بالا به پائین صورت می گرفت باعث می شد در دانشگاه ها نگرانی هایی ایجاد شود بر همین اساس این تصمیم گیری ها حذف می شود و ما امیدواریم در فضای دوستانه تمام تصمیم هایی که نیازمند اجرایی شدن است، اجرایی شود چراکه اجرای برخی از آئین نامه جزو وظایف و تکالیف ماست.