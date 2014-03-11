ستاد شئون در فرهنگ اسلامی جایگاه قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد شئون فرهنگی کرمان، حجت‌الاسلام مهدی عرب پوردرخصوص حضور به موقع اعضای ستاد درجلسه به جایگاه ویژه ستاد شئون اشاره کرد و افزود: جلسه ستاد شئونات جایگاه قانونی دارد که به همین منظوردرجلسه اخیر شورای فرهنگ عمومی گزارش یکساله عملکرد ستادساماندهی ارائه داده شد واینجا شایسته است از همه اعضاء تشکر و قدردانی کنم.

حجت‌الاسلام دوست محمدی در ادامه طی گزارشی به بیان ابلاغیه برنامه های مناسبتی ایام فاطمیه (س) ارسالی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی. وبیان دستور جلسه در خصوص بررسی عزاداری ایام فاطمیه ۱۴۳۵ه ق وساماندهی مداحان در مراسم ترحیم اشاره کرد.

همچنین دراین جلسه مقررشد؛ در کنار سفره های هفت سین بنری با ذکر السلام علیک یا فاطمه الزهرا(س) نصب شود، نماز جماعت در پنج بوستان بزرگ شهر اقامه شود، کانون مداحان جهت ساماندهی مداحان بعد از ایام فاطمیه (س)به مدت شش ماه آموزش های لازم را انجام دهد، درخصوص بیان فضائل حضرت زهراء(س)در ایام فاطمیه از ظرفیت مبلغین ومداحان استفاده شود، طبق سالهای گذشته تدابیر لازم جهت تشیع جنازه نمادین اتخاذ گردد،شورای هیئات مذهبی در شهادت دوم نسبت به راه اندازی دستجات عزاداری اقدام لازم به عمل آورد،بیانه ای در خصوص رعایت شئون مذهبی در ایام فاطمیه صادر واز طریق رسانه های محلی اطلاع‌رسانی گردد و جملاتی از حضرت فاطمه (س) در ایام فاطمیه درسربرگ نامه های اداری نوشته شود.

یادآور می‌شود، جلسه ستاد شئون فرهنگی باحضورمدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان، استانداری، اداره کل اطلاعات استان،نیروی انتظامی استان،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی،صدا وسیما ی مرکز کرمان،نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان،رئیس شورای هیئات مذهبی استان،کارشناس تشکلهای دینی،رئیس کانون مداحان استان و معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری استان در محل دفتر مدیر کل برگزار شد.