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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

حجت الاسلام معینی خبر داد:

گفتمان های دینی برای استقبال از ایام فاطمیه در کرج برگزار می شود

گفتمان های دینی برای استقبال از ایام فاطمیه در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رییس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: برگزاری گفتمان های دینی برای دانش آموزان و دانشجویان و اجرای همایش های هیئت های مذهبی جزو برنامه های اداره تبلیغات شمال کرج برای استقبال ایام فاطمیه است.

حجت الاسلام محمدرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه با بیان این مطلب افزود: اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج با برگزاری برنامه‌های متنوع دینی و فرهنگی به استقبال این ایام می‌رود.

وی در ادامه اظهار داشت: گفتمان های دانش آموزی و دانشجویی در مدارس و دانشگاههای کرج با موضوع بصیرت از سقیفه تا کربلا و همچنین همایش مبلغان بصیرت از جمله برنامه های دینی و فرهنگی است که در این ایام در سطح شهرستان کرج برگزار می شود.

معینی تصریح کرد: برگزاری همایش های هیئت های مذهبی و برگزاری کارگروه های نقد انحراف در ولایت پذیری نیز از جمله برنامه های ایام فاطمیه خواهد بود.

این مسئول در پایان یادآور شد: با توجه به نیاز دینی و فرهنگی جامعه در این روزها سعی شده است که برنامه های متنوعی در سطح شهر برای مردم به خصوص جوانان و نوجوانان اجرا شود.

 

کد مطلب 2253935

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