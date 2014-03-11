قاچاق کالا و ارز باید به صورت اساسی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان افزود: با برگزاری ماهانه یک جلسه برای این کمیسیون مشکلی ندارم اما باید گفت که هنر نیست که مرتب جلسه داشته باشیم اما قاچاق همچنان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: باید در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تلاش شود و در این زمینه باید با راهکارهای مناسب اقدام کرد.

رزم حسینی اظهار کرد: به یقین وجود مزیت هایی باعث می شود که عده ای به انجام قاچاق روی آورند که باید این مزیت ها برای آنها رفع شود.

وی بر تلاش هر چه بیشتر برای کاهش آمار مربوط به قاچاق کالا و ارز تاکید کرد