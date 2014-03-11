طرح نوروزی "حفظ سوره مبارکه انسان" ویژه دانشگاهیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح دانشجویی کشوری با همکاری نشر معارف، سازمان بسیج دانشجویی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان، شبکه قرآنی معارف سیما و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

این طرح از 28 اسفند تا 28 فروردین اجرا خواهد شد.

دانشجویان برای شرکت و ثبت نام در این مسابقه می توانند به سایت روشنا به نشانی www.rushana.ir و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های محل تحصیل شان مراجعه کنند.

این طرح دارای جوایزی از جمله 100 سفر مشهد مقدس، 100 بسته نفیس گنجینه و 100 عدد بن کتاب به ارزش 500 هزار ریال خواهد بود.