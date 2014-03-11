  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

طرح نوروزی "حفظ سوره مبارکه انسان" ویژه دانشگاهیان برگزار می شود

طرح نوروزی "حفظ سوره مبارکه انسان" ویژه دانشگاهیان برگزار می شود

طرح نوروزی حفظ سوره مبارکه انسان ویژه دانشگاهیان کل کشور با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح دانشجویی کشوری با همکاری نشر معارف، سازمان بسیج دانشجویی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان، شبکه قرآنی معارف سیما و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

این طرح از 28 اسفند تا 28 فروردین اجرا خواهد شد.

دانشجویان برای شرکت و ثبت نام در این مسابقه می توانند به سایت روشنا به نشانی www.rushana.ir و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های محل تحصیل شان مراجعه کنند.

این طرح دارای جوایزی از جمله 100 سفر مشهد مقدس، 100 بسته نفیس گنجینه و 100 عدد بن کتاب به ارزش 500 هزار ریال خواهد بود.

کد مطلب 2253942

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