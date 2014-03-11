رئیس جدید مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در مراسمی با حضور علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین و جمعی از مدیران و معاونان دانشگاه و مسئولان استانی ضمن تقدیر از خدمات محمدرضا مدبّر رئیس پیشین، اسماعیل کلهر به عنوان سرپرست جدید مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین منصوب شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مراسم گفت: در سال آتی، تغییر در ضرایب خدمات پزشکی و حقوق و تعرفه خدمات پزشکی و همچنین تعرفه هایی که تحت پوشش بیمه نبوده است، کمک خواهد کرد تا درآمدهای حوزه بهداشت از محل بیمه ها افزایش و هزینه های مردم کاهش پیدا کند.

علی اکبر زینالو اظهارداشت: در حوزه اقتصاد مقاومتی و در بخش سلامت، باید گامهای اساسی در هزینه، تولید یا وابسته شدن به تولیدات دانش بنیان برداشت لذا مدیران واحدها باید با استفاده از استانداردهای لازم در حوزه اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی کنند و اقدام های عملی انجام دهند.

وی با تاکید بر تقویت همکاری بین آموزش، پژوهش و حوزه سلامت اظهارداشت: مسئولیت یک سوم خدمات بهداشتی استان بر عهده مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین و با همه تنگناهایی که در حوزه سلامت وجود دارد، مدیران و کارکنان این مرکز، تلاش زیادی کرده اند تا شاخص ها را ارتقاء دهند.

این مسئول ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در مرکز شهید بلندیان از مدبّر رئیس پیشین این مرکز تشکر کرد و گفت: دکتر کلهر از نیروهای کارآمد و بسیجی است که امیدواریم برای افزایش توانمندی جامعه و کارایی در خدمات سلامت و کاشه هزینه ها برنامه ریزی مناسبی کند.

معاون بهداشتی دانشگاه نیز در این مراسم گفت: رئیس سابق این مرکز در بحران های مالی توانست مدیریت خوبی را ارائه کند و شاخص های مهم بهداشتی در شهرستان قزوین را بهبود بخشد.

سیّد سعید اسکویی اظهارداشت: متاسفانه سطح سواد سلامت در جامعه پایین است و مردم اطلاع زیادی در این حوزه ندارند که روش درست زندگی، کدام است و با توجه به اینکه قزوین پایلوت استانی در این برنامه است، باید سطح سلامت مردم بالا رود.

در ابتدای این برنامه، دکتر مدبّر رئیس پیشین مرکز بهداشت قزوین، با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده در دوران 32 ماهه مسئولیت خود گفت: مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی شهرستان قزوین به خاطر پراکندگی وسیع جغرافیایی و تعداد زیاد کارکنان شاغل در آن، کار عظیمی است که با تلاش و همکاری همه جانبه محقق شد.

وی افزود: جلب مشارکت مردم برای دریافت خدمات از سیستم بهداشتی و توسعه عملیات عمرانی، مهمترین شاخصی است که درسال های 90 تا 92 انجام شد.

مدبر عملیات عمرانی و راه اندازی سه مرکز بهداشتی، درمانی شهری، چهار پایگاه بهداشت شهری، دیوارکشی 15 خانه بهداشت روستایی، راه اندازی مجدد مرکز بهداشتی، درمانی تخریب شده قمر بنی هاشم در شهر قزوین، فعال بودن 98 درصد خانه های بهداشت و ثبت 275 هزار پرونده الکترونیک سلامت در شهرستان قزوین را بخش دیگری از کارهای انجام شده اعلام کرد.

کلهر سرپرست جدید مرکز نیز اظهارداشت: توجه به شاخص های بهداشتی، اولویت اول کار خواهد بود و با تأکید بر صداقت، عدالت و پاسخگویی، به عنوان اصول کاری تلاش می کنیم سطح خدمات این مرکز ارتقاء یابد.









