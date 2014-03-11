به گزارش خبرنگار مهر، امير ميمنت آبادي صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعاليت 70 نمايندگي صندوق ضمانت سرمايه گذاري در كشور افزود: از اين تعداد در حال حاضر دو صندوق در خراسان شمالي فعاليت مي كنند.

به گفته وي اين نمايندگي ها به اتاق تعاون و بانك توسعه تعاون واگذار شده و تحت نظر اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت مي كنند.

اين مسئول افزود: با توجه به اينكه اسناد قابل رهن در اختيار مردم نيست و بانك‌ها نيز تسهيلات را به صورت وام ارائه مي دهند از اين جهت شركت‌هاي تعاوني با كمبود ضامن و وثيقه مواجه هستند.

ميمنت آبادي گفت: بر اين اساس با آغاز به كار صندوق ها و صدور تسهيلات و ضمانت اميدواريم شاهد چرخش اعتبارات در بخش تعاوني‌هاي استان باشيم.

وي با اشاره به اينكه ضمانت نامه اعتباري يا به عبارتي تعهد پرداخت، تعهدي است كه صندوق به درخواست متقاضي بابت تعهدات وي حداكثر تا 70 درصد اصل و سود تسهيلات اعطايي را به نفع سرمايه گذار بر عهده مي گيرد، اظهار كرد: در صورت عدم اجرای به موقع تعهدات از سوي متقاضي با اعلام ذي‌نفع، مبلغ مورد نظر به حساب ذي نفع واريز مي شود.

اين مسئول اضافه كرد: در حال حاضر مشكل كمبود سرمايه وجود ندارد و تعهدات نيز حدود 300 ميليارد تومان است.

وي تعهد پرداخت، شركت در مزايده، حسن انجام كار، ميزان پيش پرداخت شركت هاي مختلف و ... را از مهم ترين شرايط بهره مندي از ضمانت نامه ها برشمرد.

ميمنت آبادي اظهار داشت: سهم حمايتي خراسان شمالي 15 ميليارد تومان پيش بيني شده كه در صورت وجود بيشتر متقاضيان اين مبلغ افزايش خواهد يافت.

اين مسئول در ادامه از صدور ضمانت نامه اين صندوق براي 600 طرح تعاوني در كشور خبر داد و گفت: به طور متوسط براي هر طرح اعتباري به ارزش پنج ميليارد ريال ضمانت صادر شده است.

به گفته ميمنت آبادي براي صدور ضمانت نامه هاي طرح هاي تعاوني در بخش هايي مانند توليدي، توزيعي و خدماتي سه هزار ميليارد ريال هزينه شده است.

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون كشور با اشاره به اينكه كمك و تشويق متقاضيان بخش تعاون از اهداف دولت در اين خصوص است، تصريح كرد: در حال حاضر علاوه بر بانك توسعه تعاون با بانك هاي عامل ديگر از جمله بانك كشاورزي، ملت، تجارت، صندوق مهر امام رضا(ع) و اقتصاد نوين تفاهم نامه اي جهت همكاري منعقد شده است.