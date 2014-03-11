مستند «رضا شاه» از منظر تاريخي نقد و بررسی می شود 

به گزارش خبرگزاری مهر، نقد فیلم مستند«رضا شاه» به همراه پخش فیلم و با حضور اساتید تاریخ، سه شنبه 20 اسفندماه از ساعت 14 الی 17، به همت اتاق فکر تاریخ موسسه اشراق و با همکاری کانون اندیشه جوان برگزار مي‌گردد.

مستند شبكه «من وتو» پيرامون رضاشاه توسط آرش آشتياني ساخته شده است. در اين مستند رضا شاه بدليل استقلال،تولید ملی ، جمهوریت خواهي بازگرداندن حقوق زنان،ساخت راه آهن،ايجاد ارتش یکپارچه و خرید هواپیما و ...تقديس ميشود.

منتقدين اين مستند دلايل عمده اي از جمله عقد قرارداد نفتی ۱۹۳۳ خلاف منافع ملي، کشف حجاب، نقش انگلیسی ها در روی کار آوردن وی، سرکوب آزادی خواهان و حتي روشنفكران اطراف دربار مانند تيمورتاش و دكتر داور در مقابل اين جريان ذكر مي كنند.

كانون انديشه جوان واتاق فكر مؤسسه اشراق بر آن است تا جلسه اي مبني بر نقد و بررسي اين مستند امروز 20 اسفندماه در سالن همايشهاي كانون انديشه جوان برگزار نمايد.

در این نشست مستند «رضاشاه» از لحاظ فرم و محتوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مانند برجسته‌سازی و به حاشیه‌رانی برخی وجوه تاریخی عملکرد رضا شاه، توجیه‌سازی و شعارگونگی برخورد با برخی رخدادها و همچنین تصویر کلی‌ای که فیلم از رضا شاه می‌سازد در برابر تصاویر موجود در اذهان جامعه ایرانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.