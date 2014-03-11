مستند «رضا شاه» از منظر تاريخي نقد و بررسی می شود 

به گزارش خبرگزاری مهر، نقد فیلم مستند«رضا شاه» به همراه پخش فیلم و با حضور اساتید تاریخ، سه شنبه 20 اسفندماه از ساعت 14 الی 17، به همت اتاق فکر تاریخ موسسه اشراق و با همکاری کانون اندیشه جوان برگزار ميگردد.
مستند شبكه «من وتو» پيرامون رضاشاه توسط آرش آشتياني ساخته شده است. در اين مستند رضا شاه بدليل استقلال،تولید ملی ، جمهوریت خواهي بازگرداندن حقوق زنان،ساخت راه آهن،ايجاد ارتش یکپارچه و خرید هواپیما و ...تقديس ميشود.
منتقدين اين مستند دلايل عمده اي از جمله عقد قرارداد نفتی ۱۹۳۳ خلاف منافع ملي، کشف حجاب، نقش انگلیسی ها در روی کار آوردن وی، سرکوب آزادی خواهان و حتي روشنفكران اطراف دربار مانند تيمورتاش و دكتر داور در مقابل اين جريان ذكر مي كنند.
كانون انديشه جوان واتاق فكر مؤسسه اشراق بر آن است تا جلسه اي مبني بر نقد و بررسي اين مستند امروز 20 اسفندماه در سالن همايشهاي كانون انديشه جوان برگزار نمايد.
در این نشست مستند «رضاشاه» از لحاظ فرم و محتوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مانند برجستهسازی و به حاشیهرانی برخی وجوه تاریخی عملکرد رضا شاه، توجیهسازی و شعارگونگی برخورد با برخی رخدادها و همچنین تصویر کلیای که فیلم از رضا شاه میسازد در برابر تصاویر موجود در اذهان جامعه ایرانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این نشست در کانون اندیشه جوان واقع در خیابان وصال، کوچه بهنام، پلاك 19 برگزار می شود و ورود براي عموم علاقه مندان آزاد است.
