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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

قرآن نویس:

مجمع خیرین مدرسه ساز در سرعین فعال می شود

مجمع خیرین مدرسه ساز در سرعین فعال می شود

سرعین – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل از فعال سازی مجمع خیرین در شهرستان سرعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس صبح سه شنبه در نشست مشترک خیرین مدرسه ساز و آموزش و پرورش سرعین تصریح کرد: قرار است این مجمع طی ماه های آتی فعالیت خود را آغاز کند.

وی افزود: مجمع خیرین برای جلب مشارکت خیرین دفاتر خود را در شهرستان ها فعال می کند.

به گفته قرآن نویس فعال سازی دفاتر موجب شده است نیازمندی های شهرستان های مختلف شناسایی شده و بر اساس آن کمک های خیرین تزریق شود.

وی با بیان اینکه در هر منطقه جلب حمایت بخش خصوصی به ویژه واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی مورد نظر است، اضافه کرد: دفتر مجمع خیرین در شهرستان سرعین آماده مشارکت هتل داران این شهرستان است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان تصریح کرد: در حال حاضر 95 درصد از زمین مدارس سرعین اهدایی بوده و خیرین در این راستا اقدامات قابل توجهی انجام داده اند.

قرآن نویس همچنین از مشارکت فرهنگیان در این مجمع خبر داد و افزود: برخی فرهنگیان مبالغی را به صورت ماهانه از درآمد خود کسر کرده و برای احداث مدرسه صرف می کنند.

کد مطلب 2253976

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