درخواست رئیس نظام پزشکی از رهبری/ توصیه به رسانه های مغرض علیه جامعه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشي از نامه دکتر علیرضا زالی آمده است: در حالي كه جامعه خدوم پزشكي كشور سرافرازانه بر قله رفيع خودباوري و خوداتكايي دست يازيده است و به اذعان كارشناسان، بسيار زودتر از موعد مقرر به اهداف بلند و متعالي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور نايل خواهد آمد و در كارنامه پرافتخار خود رشادتهاي بي بديل و تحسين برانگيز حضور سربلند در عرصه دفاع مقدس را دارد و شرايط فعلي كه كشور، بيش از هر زمان ديگر نياز به تأليف قلوب آحاد مردم، استمرار فضاي فرح‌بخش مبتني بر نشاط و اميد در بين نخبگان و تعميق رابطه عاطفي مودت‌آميز بين صاحبان حرف پزشكي و مردم شريف و فهيم و قدرشناس كشور داريم، مع‌الاسف شاهد موج جديد وسيعي از هجمه‌ها و هتك حرمت جامعه خدوم پزشكي در برخی رسانه‌ ها هستيم.

در بخش ديگري از اين نامه، ماحصل چنين برخوردهایی؛ هتك حرمت جامعه پزشكي، ايجاد شكاف اجتماعي، آسيب‌ رساني به پايگاه اجتماعي ارائه‌دهندگان خدمت در نظام سلامت و احساس كاهش امنيت شغلي جامعه پزشكي عنوان شده و آمده است: اين اتفاقات ناگوار در شرايطي رخ مي‌دهد كه تنها چند ماه از ديدار تاريخي منتخبان جامعه پزشكي با شما رهبر فرزانه مي‌گذرد كه فرموديد: "براي اين كه سلامت جامعه تامين شود ما احتياج داريم به اينكه مردم به پزشك اعتماد كنند، احترام كنند، او را تكريم و تقديس كنند".

در پایان اين نامه با بيان اينكه رفع چالشهاي نظام سلامت نيازمند همدلي و وفاق همه اساتيد، پيشكسوتان، خبرگان، نخبگان و نهادهاي ذي مدخل در عرصه سلامت ملي است، تأكيد شده است: جامعه خدوم پزشكي كشور علي‌رغم كدورت خاطر از جريانات اخير كماكان بر ميثاق خود جهت ارائه خدمات متعالي به مردم بزرگوار كشورمان پايبند است و در هر شرايطي ارائه خدمت به نيازمندان و دردمندان و ارتقاء سلامت جامعه را نصب‌العين خويش دارند.