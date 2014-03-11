خوشه فرآورده هاي لبني بايد از جامعيت برخوردار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي مرگدري شامگاه دوشنبه در نشست بررسي فرآيند پروژه توسعه خوشه فرآورده هاي لبني اظهار داشت: خوشه فرآورده هاي لبني تلاشي براي كنار هم قرارگرفتن واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط در قالب يك نظام بزرگتر است.

وي با تاكيد بر برگزاري نشست هاي مستمر براي اجراي بهتر پروژه خوسه فرآورده هاي لبني استان افزود: براي تسريع در اجراي اين پروژه، مديران دستگاه­هاي اجرايي همكاري همه جانبه اي را با عامل توسعه خوشه داشته باشند .

وي با اشاره به ضرورت اجراي پروژه توسعه خوشه با توجه به مشكلات موجود در بخش لبنيات استان گلستان ادامه داد: يكي از راه هاي موفقيت در كسب و كار رفاقت در عين رقابت است و مدل توسعه خوشه اي راهي براي برون رفت از اين مشكلات است.

نشست بررسي فرآيند پروژه توسعه خوشه فرآورده هاي لبني بر اساس دستور العمل تشكيل شوراي راهبري خوشه هاي كسب و كار به منظور نظارت عمومي بر فرآيند پروژه توسعه خوشه فرآورده هاي لبني و هماهنگ شدن نهادهاي پشتيبان با فرآيند اجراي پروژه برگزار شد.

برگزاري ماهانه جلسات شوراي راهبري و ارايه دستورالعمل هاي پروژه توسعه خوشه به نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و معرفي خوشه و اهداف آن از سوي عامل خوشه فرآورده هاي لبني به دستگاههاي اجرايي از مهمترين مصوبات اين نشست بوده است.

استان گلستان توانمندي هاي بالايي در زمينه توليد فرآورده هاي لبني دارد و براساس آمارهاي موجود، ظرفيت توليد شير در استان در سال گذشته 490 هزار تن و ظرفيت فرآورده هاي واحد لبني 776 هزار تن بوده است.