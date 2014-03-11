کاروان طلاب گلستان 26 اسفند عازم خوزستان می ‏شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی رضایی صبح سه شنبه در گرگان افزود: در این سفر معنوی بیش از 80 نفر از طلاب و خانوادههای آنها حضور دارند.
وی شعار سال حوزههای علمیه در سال 1393 را "ما ایستادهایم" و شهید سال را آیت الله "مهدی شاه آبادی" عنوان کرد.
معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان گلستان خاطرنشان کرد: در این سفر معنوی، کاروان طلاب افتخار دیدار با برخی از مراجع تقلید و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) را دارند.
حجت الاسلام رضایی بر رعایت شئونات طلبگی در این سفر تاکید و ابرازامیدواری کرد: سفر به مناطق جنگی فرصت ارزشمندی برای طلاب و خانوادههای آنها به منظور پاسداشت ارزشهای اسلامی و دفاع از خون شهداء باشد.
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