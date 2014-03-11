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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

حجت الاسلام رضایی:

کاروان طلاب گلستان 26 اسفند عازم خوزستان می ‏شود

کاروان طلاب گلستان 26 اسفند عازم خوزستان می ‏شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد راهیان نور حوزه علمیه استان گلستان گفت: کاروان طلاب استان، بیست و ششم اسفند ماه جاری به منظور بازدید از مناطق جنگی، عازم خوزستان می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‏ الاسلام عباسعلی رضایی صبح سه شنبه در گرگان افزود: در این سفر معنوی بیش از 80 نفر از طلاب و خانواده‏های آنها حضور دارند.

وی شعار سال حوزه‏های علمیه در سال 1393 را "ما ایستاده‏ایم" و شهید سال را آیت‏ الله "مهدی شاه ‏آبادی" عنوان کرد.

معاون امور طلاب و دانش ‏آموختگان حوزه علمیه استان گلستان خاطرنشان کرد: در این سفر معنوی، کاروان طلاب افتخار دیدار با برخی از مراجع تقلید و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) را دارند.  

حجت ‏الاسلام رضایی بر رعایت شئونات طلبگی در این سفر تاکید و ابرازامیدواری کرد: سفر به مناطق جنگی فرصت ارزشمندی برای طلاب و خانواده‏های آنها به منظور پاسداشت ارزش‏های اسلامی و دفاع از خون شهداء باشد.

کد مطلب 2253984

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