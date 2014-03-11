150 هكتار از اراضي شهركهاي صنعتي را فضاي سبز تشكيل مي دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز درختكاري ناحيه صنعتي آوج صبح سه شنبه با حضور امام جمعه، فرماندار شهرستان آوج، مدير كل منابع طبيعي استان، مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان و جمعي از صاحبان صنايع مستقر در ناحيه صنعتي آوج و مسئولين شهرستان آوج برگزار شد.

عبدالقهار ناصحي در این مراسم اظهارداشت: در حال حاضر از مجموع چهار هزارو 400 هكتار از كل مساحت شهركها و نواحي صنعتي استان كه یک هزارو 500 هكتار آن را فاز عملياتي تشكيل مي دهد در شهركها و نواحي صنعتي "ليا، آراسنج، حيدريه، كاسپين، خرمدشت، آبيک، شال، حكيميه و نواحي صنعتي دانسفهان، نيكويه، آوج و اسفرورين" بيش از 150 هكتار از اراضي زير پوشش فضاي سبز قرار دارد كه شامل 225 هزار اصله نهال و پنج هكتار گلكاري است.

ناصحي با اشاره به اهميت ايجاد فضاي سبز و حفاظت از محيط زيست در شهركها و واحدهاي صنعتي گفت: طبق قراردادفي مابين شركت و صاحبان سرمايه مستقر در شهركها و نواحي صنعتي 15 درصد از مساحت زمين واگذار شده به صاحبان صنايع و 10 درصد از اراضي در اختيار شهركها و نواحي صنعتي طبق تعهدات اين شركت بايستي زير پوشش فضاي سبز قرار گيرد، كه اين مهم با همكاري و تلاش سرمايه گذاران محقق مي شود.

وي تصريح كرد: در سالجاري در مجموع 15 هكتار از اراضي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي را بيش از 19 هزار درختكاري شده است كه با برنامه ريزيهاي صورت پذيرفته در سال آينده نيز بيش از 16 هكتار از اراضي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي استان خصوصاً شهركهاي صنعتي تازه تاسيس شال، حكيميه و نواحي صنعتي اسفرورين، نيكويه ، طارم و الموت زير پوشش فضاي سبز قرار مي گيرند.