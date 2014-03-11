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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

اقلامی در گفتگو با مهر:

1063 تعاونی در همدان غیرفعال است

1063 تعاونی در همدان غیرفعال است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به فعالیت هزار و 271 تعاونی در استان همدان، گفت: هزار و 63 تعاونی در استان همدان غیر فعال است.

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعاونی ها نقش مهم و بسزایی در تولید اشتغال و خود اشتغالی در جامعه ایفا می کنند و می توانند بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به اشتغال را در جامعه رفع کنند و از طرفی به چرخه اقتصادی نیز کمک کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 271 تعاونی در استان همدان فعالیت می کند، بیان داشت: متاسفانه هزار و 63 تعاونی در استان همدان به دلیل مشکلاتی مانند اختلاف اعضا، سوء مدیریت، مشکلات سرمایه ای مانند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و بروکراسی و اقتصاد بازار و مشکلات بازار یابی غیر فعال شدند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه ابراز داشت: برای رفع موانع و مشکلات تعاونی ها و تسهیل بخش تعاون در استان همدان راهکار های مختلفی وجود دارد که نیاز به همکاری برخی دستگاه های اجرایی و بانک ها و  مالکین تعاونی ها است.

اعطای 166 میلیارد ریال تسهیلات به 200 تعاونی در استان

اقلامی به مشکلاتی مانند عدم پذیرش اسناد زمین های کشاورزی و مسکن روستایی به عنوان وثیقه توسط بانک های عامل، کوتاه بودن دوران بازپرداخت طرح های تولیدی بخش تعاونی، عدم تخصیص اعتبار کافی برای تشویق اقشار کمک درآمد و حمایت دولت از تشکل های بانوان و غیه اشاره کرد و بیان داشت: این مشکلات می تواند با همکاری بانک ها در رفع محدودیت وثاق ملکی روستایی و حمایت دستگاه های دولتی از توسعه بخش تعاون و اختصاص اعتبار بلا عوض به شرکت های تعاونی بانوان حل شود.

وی با بیان اینکه تعاونی های استان همدان در بخش های مختلفی مانند کشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی و صنایع دستی و مسکن فعالیت می کنند، عنوان داشت: تا کنون 166 میلیارد ریال تسهیلات به 200 تعاونی در استان همدان پرداخت شده و هفت شرکت تعاونی نیز به مبلغ پنج میلیارد ریال مربوط به طرح های کشاورزی در دست بررسی است.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2253992

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