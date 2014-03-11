برگزاری کلاس مربیگری تنیس در گلستان

محمد ابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: با برگزاری تست ITN ویژه منطقه 2 آموزشی کشور در بخش آقایان در زمین تنیس آزادی شهرستان گرگان، 18 نفر برای شرکت در کلاس مربیگری درجه 3 انتخاب شدند که این دوره از 17 اسفند آغاز شده است.

وی ادامه داد: این تعداد توسط محرم خدایی مربی تیم ملی تنیس کشور و مدرس این دوره از میان 26 تنیسور استان های گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان برگزیده شدند.

جرجانی با بیان اینکه قبول شدگان در آزمون تئوری و عملی این دوره مدرک مربیگری درجه 3 از فدراسیون تنیس ایران دریافت خواهند کرد، از برگزاری بازی پایانی سومین دوره مسابقات لیگ باشگاههای تنیس استان گلستان جام ولایت در روز پنجشنبه خبر داد.

به گفته وی، این مسابقه در حضور محرم خدایی مربی و بازیکن اسبق تیم ملی تنیس کشور در گرگان بین تیم های گرگان و رامیان برگزار می شود.