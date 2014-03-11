به گزارش خبرنگار مهر،‌ سيد هادي ذاكر صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، مشارکت و گردشگری شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به پیشنهاد طرحی برای احیای دروازه مهاباد و مقبره خلیلان،‌ افزود: با توجه به كهن و تاريخي بودن شهر ارومیه باید طرحهای ارائه شده به خوبی مطالعه و تلاش کنیم که آثار تاریخی و مذهبی ارومیه بار دیگر احیا شوند.

وي حفظ آثار تاریخی ارومیه برای انتقال به آیندگان را رويكرد اصلي مجموعه مدیریت شهری دانست و اظهار داشت: بناهای تاریخی نشان دهنده قدمت تاریخی اروميه بوده كه نسل های آینده باید با تاریخچه و هویت شهر خود آشنا شوند که این امر باید در ارومیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

عضو شوراي اسلامي شهر اروميه با اشاره به اینکه برای احیای چنین مکانهای تاریخی و مذهبی همه مسئولان شهری و استانی باید حساسیت کامل داشته باشند، اضافه کرد: در همین راستا برای جذب گردشگر و سرمایه گذار از تمام ظرفیت های استانی باید استفاده كرد كه این امر انگیزه لازم و همت تمام مسئولان شهری و استانی را می طلبد.

لزوم توجه به حفظ ساختار آثار تاریخی در کنار احیای بافت فرسوده ارومیه

فرماندار ارومیه نيز در اين جلسه حفظ ساختار آثار تاریخی در کنار احیای بافت فرسوده این شهر را ضروری دانست و گفت: گسترش شهر و ایجاد رغبت در سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بافت فرسوده و احیای آنها می تواند از مهمترین اهداف مدیریت شهری بوده كه مي توان از مشاوران، اساتید و مهندسان معماری استفاده کرد.

جواد شريف نژاد با اعلام اينكه ارومیه در کنار داشتن آثار تاریخی و مذهبی مختلف، بستر مناسبی نیز برای مشارکت سرمایه گذاران در بافت های فرسوده دارد که باید از این بستر، بهره کافی را برد،‌ ادامه داد: می توان با توجه ویژه به حوزه گردشگری، زمینه توسعه سرمایه گذاری را در شهر ارومیه بیش از پیش فراهم کرد.

در این جلسه طرح پیشنهادی در خصوص احیای دروازه مهاباد و مقبره ابن خلیلان و ساماندهی قبرستان کنار آرامگاه سید حسین عرب باغی مطرح و مورد بحث و بررسی اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.