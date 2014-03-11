به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در کشور فعاليت‌هايي نظير مسابقات فرهنگي، هنري، جشنواره‌ها و يادبودهايي انجام مي‌شود که در حقيقت اوج آن فعاليت به حساب مي‌آيد. رويکرد اين مراسم بيشتر جشن است که به نوعي از برگزيدگان نيز تقدير به عمل مي‌آيد. پس از 8 سال در سمت جديد موفق شدم در تعدادي از اين جشنواره‌ها شرکت کنم ظاهراً به جز مراسم اختتاميه جشن فيلم، موسيقي و تئاتر بقيه مراسم اکثراً ساختار واحدي دارند .

بخش عمده‌اي از مراسم جشنواره‌هاي ما را سخنراني مسئولين در رده‌هاي مختلف تشکيل مي‌دهد. مجري در بين سخنراني‌ها بياناتي را تذکر مي‌دهد، مروري بر جشنواره به صورت کليپ پخش مي‌شود و بالاخره هدايا و جوايز و تقديرها در بخش پاياني صورت مي‌گيرد.

شما فرض کنيد در جشنواره يا اختتاميه‌اي دعوت شديد و بايد حدود 3 ساعت از وقت خود را در اين محيط بگذرانيد. مراسمي که 5 تا 10 نفر هر کدام 10 تا 20 دقيقه سخنراني مي‌کنند که طبيعتاً نمي‌تواند سخنراني علمي و پژوهشي باشد. بلکه به نوعي سخنراني از باب تقدير و تشکر و تذکر است. بقيه وقت را مجري و پخش کليپ مي‌گيرد و در انتها به صورت کاملاً عجله‌اي نوبت تقدير و اهداء جوايز مي‌رسد و در پايان در حالي که خسته و کوفته شده‌ايد مجلس را ترک مي‌کنيد. واقعاً اين مراسم براي يک جوان چقدر جاذبه دارد؟

چرا ما نبايد در ساختار اين مراسم تغييري ايجاد کنيم؟ گرچه ما اساساً در مقوله مراسم شادي نظير جشن تولد و عروسي با مشکل مواجه هستيم اما با قدري برنامه‌ريزي مي‌توانيم مراسم را بهتر برگزار کنيم.

لذا پيشنهاد مي‌شود:

1. از تعداد سخنرانان کم کنيم و بعضي افراد را صرفاً براي اهداء جوايز و يا گفتن خاطره يا براي موضوع خاص دعوت کنيم. مثلاً در جشن کتاب جمهوري اسلامي مي‌توان از مؤلف برگزيده خواست که در عرض 5 دقيقه سختيها و شیرينهاي کار خود را توضيح دهد. در مراسم پاياني مسابقات قرآني کشوري مي‌توانيم به يکي از برگزيدگان فرصت بدهيم تا از خودش بگويد در همين مراسم لازم نيست تمام مسئولين دعوت شده سخنراني کنند. بلکه مراسم ما باید یک سخنران اصلی داشته باشد و بقیه بسیار کوتاه سخن بگویند.

2. از مجريان خواسته شود که کمتر صحبت کنند و صرفاً مجري‌گري کنند و نهايتاً با خواندن شعر مناسب يا متن برگزيده محيط را مفرح نمايند. خواندن اشعار بسیار زیبا و متن های ادبی فراموش شده اند.

3. لزوماً نبايد هدايا و جوايز در پايان مراسم و با عجله انجام شود. اتفاقاً مي‌توانيم مراسم اهداء جوايز و تقدير را در سه مقطع انجام دهيم تا ضمن دعوت از مسئولين براي اهداء جوايز مراسم از تنوع بهتري برخوردار شود.

4. در پايان هر مقطع از اهداء جوايز مي‌توان عکس دسته‌ جمعي گرفت تا بخشي از برنامه هم برای مخاطبین جاذبه داشته باشد.

5. برای معرفی افراد شرکت‌کننده از بخش کليپ بايد استفاده شود تا حاضرين با چهره و فعاليت آنان بيشتر آشنا شوند. ضمن آنکه حضور اين افراد پشت تريبون باعث رشد آنان خواهد شد.

6. وقت مناسبي مي‌بايست براي شرکت‌کنندگان و برگزيدگان قرار داده شود تا آنها مطالبات خود را بگويند.

7. اين جشنواره ها فرصت مناسبي است تا شرکت‌کنندگان و ميهمانان با مسئولين نظير وزرا، استانداران، نمايندگان مجلس و مديران گفتگو کنند. در شأن افراد نيست تا براي اعلام نظر و خواسته خود در راهروها و راه‌پله‌ها يا مسئولين گفتگو نمايند. بلکه بخشي از اين جشنواره امکان گپ و گفت با مخاطبين بايد باشد تا چهره به چهره مسايل گفته شود.

8.در يک مراسم جشن مجريان بايد ترتيبي اتخاذ کنند تا محيط شاد باشد. اين اقدام مي‌تواند با انجام يک سرود يا يک مسابقه همراه باشد انتخاب آهنگ‌ها و نغمه‌ها و پخش کليپ‌ها در بين برنامه در اين امر تأثير دارد.

9.موضوع دست زدن در برنامه‌هاي مذهبي و قرآني روشن نيست. تشويق سخنران و تقدير از برگزيدگان عمدتاً با صلوات صورت مي‌گيرد. گرچه تشويق با دست زدن نهي شده است اما قداست بعضي مجالس اقتضا مي‌کند تا صلوات بفرستند. در همايش‌ها و جشنواره‌ها در سراسر دنيا دست زدن امر متعارفي است و به يک زبان مشترک تبديل شده است. اما در ايران اين امر متناسب با جلسه و مهمانان و ايّام برپايي تنظيم مي‌شود. در عين حال بهتر است از اول جلسه موضوع براي شرکت کنندگان روشن باشد تا مراسم باشکوه برپا گردد.