برگزاری کلاس استعداد یابی مربی گری فوتبال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک دوره کلاس استعدادیابی مربی گری با همکاری هیئت فوتبال استان و فدراسیون فوتبال کشور به مدت پنج روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.



حسین شریفی تصریح کرد: در این دوره از کلاس ها 24 نفر از دانشجویان پسر علاقه مند از دانشجویان شاغل به تحصیل واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان شرکت کردند.

وی اظهارداشت: همچنین مدرس این دوره از کلاس ها حمید رجبی نیا یکی از مدرسان AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا ) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده است.



معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت یادآورشد: در دوره استعداد یابی مربی گری، دانشجویان با سرفصل های مورد ارائه شامل حمل توپ، دفاع یک به یک، دفاع دو به دو، اصول حمله و دفاع و فرآیند مربی گری آشنا و پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، در صورت قبولی به دوره بالاتر ( C آسیا ) ارتقا خواهند یافت.