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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

برگزاری کلاس استعداد یابی مربی گری فوتبال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگزاری کلاس استعداد یابی مربی گری فوتبال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشت - خبرگزاری مهر: یک دوره کلاس استعداد یابی مربی گری فوتبال ویژه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با خبرنگار  مهر  گفت: یک دوره کلاس استعدادیابی مربی گری با همکاری هیئت فوتبال استان و فدراسیون فوتبال کشور به مدت پنج روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

حسین شریفی تصریح کرد: در این دوره از کلاس ها  24 نفر از دانشجویان پسر علاقه مند از دانشجویان شاغل به تحصیل واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی  گیلان شرکت کردند.

وی اظهارداشت: همچنین مدرس این دوره از کلاس ها حمید رجبی نیا یکی از مدرسان AFC  (کنفدراسیون فوتبال آسیا ) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت یادآورشد: در دوره استعداد یابی مربی گری، دانشجویان با سرفصل های مورد ارائه شامل حمل توپ، دفاع یک به یک، دفاع دو به دو، اصول حمله و دفاع و فرآیند مربی گری آشنا و پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، در صورت قبولی به دوره بالاتر ( C آسیا  ) ارتقا خواهند یافت.

کد مطلب 2254007

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