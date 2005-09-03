دبيرخانه دائمي جشنواره مجسمه هاي شني در بابلسر مستقر مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين مراسم كه عصر پنج شنبه با استقبال گسترده علاقمندان وگردشگران روبروشد ، هنرمندان مجسمه سازشركت كننده درجشنواره ساخت طرحهاي خود را آغازكردند .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي مازندران حاكي است: اين جشنواره در روز نخست، شور و نشاطي فراگير به ساحل بابلسربخشيد، بگونه اي كه اطراف مجسمه هاي شني درحال ساخت مملو از جمعيت بود .

حجت الاسلام والمسلمين موسي رجايي مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي مازندران درآئين افتتاحيه ازاستقراردائمي دبيرخانه جشنواره مجسمه هاي شني دربابلسرخبرداد . وي با بيان اينكه دريا فقط درشناكردن خلاصه نمي شود افزود : برپايي چنين جشنواره هايي مي تواند لحظات خاطره انگيزي را براي مردم وگردشگران رقم زند رجايي زندگي مسالمت آميزبا طبيعت وحفظ ساحل را ره آورد جشنواره مجسمه هاي شني ذكركرد .

رمضانعلي محسني رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسلامي مازندران ودبيرجشنواره نيزمعرفي توانمندي هاي هنرمندان مجسمه ساز، تعميم نگاه زيباشناسانه مردم به طبيعت وجذب گردشگران ازطريق فعاليتهاي فرهنگي وهنري را اهداف اساسي جشنواره مجسمه هاي شني ذكركرد وافزود : با استقراردبيرخانه دائمي درسالهاي آتي جشنواره را درقالبي فراگيروگسترده درسطح كشوراجرا خواهيم كرد. وي افزود : هنگامي كه هنرمندان مجسمه سازازماسه هاي به ظاهربي ارزش كنارساحل آثارجذاب وديدني خلق مي كنند به مخلوقات خداوند پي مي بريم .

خليل سمايي جابلو، رئيس انجمن هنرهاي تجسمي بابلسرومديراجرائي اين جشنواره، تعداد طرحهاي ارسالي ازسراسركشوربه دبيرخانه جشنواره را 75طرح عنوان كرد وافزود : هيئت داوران ازميان طرحهاي ارسالي 25طرح را برگزيد كه هم اكنون دربخش اصلي جشنواره درحال اجرا است .

وي افزود : ازميان طرحهاي اجراشده 3 مجسمه بعنوان منتخب جشنواره امسال معرفي خواهد شد .

جشنواره تنها درساخت مجسمه توسط هنرمندان شركت كننده خلاصه نمي شود وبازديد كنندگان وگردشگران هم مي توانند خلاقيتشان را درساخت مجسمه هاي شني بيازمايند .سمايي دراين باره گفت : روزهاي 13و14 شهريوراختصاص به برگزاري بخش جنبي دارد وكودكان وبزرگسالان مي توانند با ساخت مجسمه دراين بخش شركت كنند وي افزود :

به بهترين طرحهاي بخش جنبي نيزپس ازداوري جوايزي اهدا خواهد شد . سمائي براي گردشگران سفركرده به مازندران يك خبرخوشحال كننده داشت :

وي گفت : " گردشگراني كه درروزهاي برگزاري امكان حضوردرجشنواره را ندارند مي توانند ازآثارساخته شده تا روزهاي پاياني تابستان ديدن كنند "

گفتني است آقايان شهلا پور،قشقائي ، اميري راد وذبيح ا.. زاده داوري بخش اصلي جشنواره را برعهده دارند .

روزجمعه جشنواره با استقبال گسترده مردمي روبروشد وحدود 5هزارنفرازمجسمه هاي شني درحال ساخت ديدن كردند . ازنكات جالب توجه روزدوم جشنواره ساخت مجسمه هاي شني توسط خانواده درمحل برگزاري جشنواره بود. پيش بيني مي شود با انعكاس گسترده برگزاري جشنواره درشبكه هاي مختلف خبري ، خبرگزاري ها ومطبوعات استقبال بازديد كنندگان افزايش يابد .