202 نخبه تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرایی صبح سه شنبه در حاشیه همایش فرهنگی دانشجویا تحت پوشش کمیته امداد مازندران گفت: در مجموعه فرهنگی کمیته امداد خدمات متنوعی به دانشجویان و دانش آموزان ارائه می شود، از این خدمات 100 هزار دانشجو و 400 هزار هزار دانش آموز و بالغ بر دو هزار نخبه استفاده می کنند.



وی در ادامه افزود: همایش های فرهنگی در کل کشور راه اندازی شده که گفتمانهای سبک زندگی را به مددجویان آموزش دهد و ما بسته به فضای بومی هر استان یک فاکتور ثانویه ای به این همایشها اضافه می کنیم و در استان مازندران سبک زندگی دینی را به آن اضافه کرده ایم.



وی عنوان کرد: از تعداد دانشجویان عزیز تحت حمایت کمیته امداد، چهار هزار طلاب و 96 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

شکرایی در ادامه اذعان کرد: از دو هزار و 20 نخبه تحت پوشش کمیته امداد 300 نفر در دوره دکتری مشغول تحصیل هستند و در استان مازندران نیز رتبه سه کنکور سراسری را از فرزندان کمیته امداد است.

وی در ادامه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: کمیته امام از نهادهایی است که تحت راهنمایی های رهبری فعالیت می کند و اقتصاد مقاومتی در این نهاد نیز از دو بعد قابل برسی است، اول در بعد افزایش بهره وری سازمانی، کاهش هزینه های جاری سازمانی و کاهش هزینه های ارائه خدمات قابل طرح است.

شکرایی بیان داشت: در بعد حمایت از جامعه مددجویی نیز چه در بخش فرهنگی و چه در بخش خیرین باید کمک بیشتری شود وتلاش سازمان بر این است که بر کمک های مردمی اتکاء کنیم.



وی در ادامه افزود : الحمدالله کمیته امداد در کار آفرینی خرد و مشاغل خانگی در سطح ملی مقام اول را داراست که مشاغل خانگی نسبت به ذات کاری خود می توانند خانواده را تامین کنند و همین می تواند مصداق بارز اقتصاد مقاومتی باشد.



وی در پایان افزود: کمیته امداد هر جایی که احساس خلاء شود نقش آفرینی می کند و با در نظر گرفتن نگرانی مقام معظم رهبری درباره وضعیت فرهنگی جامعه ما آمادگی داریم به عنوان یک دستگاه خدمت رسان به مردم به عنوان بازوان فکری و اجرای دولت تدبیر و امید باشیم.