۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

به اتهام تشویق مردم به تظاهرات؛

یک فعال توئیتری در عربستان به 10 سال حبس محکوم شد

یک دادگاه در عربستان سعودی یکی از فعالان شبکه های اجتماعی را به اتهام مشارکت در اعتراضات علیه مقامات کشور و درخواست از مردم برای تظاهرات، به 10 سال حبس و پرداخت جریمه مالی 27 هزار دلاری محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، "فهد بن عبدالله البکران" سخنگوی وزارت دادگستری عربستان اعلام کرد: متهم مذکور توئیت های تحریک آمیز علیه مقامات ، دستگاههای دولتی و برخی علما ارسال کرده و با برخی افراد که خود را اصلاح طلب می خوانده اند، ارتباط داشته است.

وی با اشاره به محکومیت 10 سال حبس برای این فعال شبکه های اجتماعی از جریمه مالی 27 هزار دلاری وی خبر داد.

همچنین این فعال شبکه های اجتماعی در عربستان، تصاویری تحقیرآمیز از مفتی این کشور روی گوشی موبایل خود داشته و آن را از طریق توئیتر برای دنبال کنندگان و دوستان خود ارسال می کرده است.

