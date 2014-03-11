اسماعیل جبله در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته آقایان ایران در دو بخش کاتا و کومیته و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان، امید و بزرگسالان به میزبانی استان فارس در شهرستان شیراز برگزار شد که در آن کاراته کاهای گلستانی به یک مدال طلا و یک برنز دست یافتند.

وی ادامه داد: در این رقابت ها تیم اعزامی کاراته گلستان توسط مهران قربانعلی پور در بخش کاتای انفرادی بزرگسالان به مدال طلا رسید و صادق سنچولی در بخش کومیته رده سنی امید مدال برنز وزن 88+ کیلوگرم را از آن خود کرد.

به گفته جبله، درخاتمه این پیکارها که علیرضا سمندر رئیس و محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته ایران به همراه کادر فنی تیم های ملی از نزدیک نظاره گر عملکرد کاراته کاها بودند، لیست دعوت شدگان به اردوی تیم ملی اعلام شد که علیرضا هاشم زاده، ولی الله میرزایی و سید جلال حسینی جو در رده سنی امید و حسین مقدم در رده سنی جوانان از استان گلستان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

رییس هیأت کاراته گلستان خاطرنشان کرد: اين نفرات قرار است پس از تعطيلات نوروز وارد اردو شوند.

گفتنی است تیم ملی کاراته ایران خود را برای حضور در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی و رقابت های جهانی آماده می کند.

پنجشنبه، مجمع انتخاباتی اسکواش گلستان برگزار می‌شود

رقیه مسلمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: مجمع انتخاباتی هیأت اسکواش گلستان روز پنجشنبه 22 اسفند در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

به گفته ، احمد تجری معاون گردشگری گلستان و سرپرست فعلی هیأت اسکواش این استان و اسماعیل تیموری مسوول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان برای تصاحب کرسی ریاست این ورزش پرافتخار کاندید شده اند.

مدیر روابط عمومی هیات اسکواش گلستان یادآور شد؛ بابک فقیر دبیر فدراسیون اسکواش کشور برای شرکت در این انتخابات به گرگان خواهد آمد.