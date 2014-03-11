بازگشت کاروان راهیان نور منطقه 8 از مناطق عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسوی با اعلام این مطلب در مراسم استقبال از کاروان راهیان نور گفت: دیدار از جبهه‌های نبرد جنگ تحمیلی در قالب این کاروان موجب آشنایی زائران با بخشی از ایثارگریها، رشادتها و حماسه سازیهای رزمندگان اسلام است.

قائم مقام شهردار منطقه 8 در خصوص هدف از برگزاری و راه اندازی اردوهایی همچون کاروان راهیان نور اظهار داشت: هدف این برنامه‌ها انتقال و ترویج فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس به نسل جوان و یادآوری حماسه‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: رشد قابل توجه اعزام كاروان هاي راهيان نور به اين دليل بوده كه در راهيان نور، انگيزه الهي نهفته است و كار عاشقانه، عارفانه و سخت كوشانه صورت مي گيرد.

