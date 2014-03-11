  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

بازگشت کاروان راهیان نور منطقه 8 از مناطق عملیاتی

بازگشت کاروان راهیان نور منطقه 8 از مناطق عملیاتی

قائم مقام شهردار منطقه 8 از بازگشت کاروان راهیان نور این منطقه از مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسوی با اعلام این مطلب در مراسم استقبال از کاروان راهیان نور گفت: دیدار از جبهه‌های نبرد جنگ تحمیلی در قالب این کاروان موجب آشنایی زائران با بخشی از ایثارگریها، رشادتها و حماسه سازیهای رزمندگان اسلام است.

قائم مقام شهردار منطقه 8 در خصوص هدف از برگزاری و راه اندازی اردوهایی همچون کاروان راهیان نور اظهار داشت: هدف این برنامه‌ها انتقال و ترویج فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس به نسل جوان و یادآوری حماسه‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: رشد قابل توجه اعزام كاروان هاي راهيان نور به اين دليل بوده كه در راهيان نور، انگيزه الهي نهفته است و كار عاشقانه، عارفانه و سخت كوشانه صورت مي گيرد.
 

کد مطلب 2254025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها