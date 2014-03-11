به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مولوی نسب قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به کشفیات پلیس مواد مخدر در سال جاری اظهارکرد: مجموع کشفیات از ابتدای سال چهارده و نیم تن انواع مواد مخدر بوده که 9 درصد آن در گروه مواد مخدر سنتی و تریاک و مابقی مواد مخدر صنعتی بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با اشاره به اینکه چهارتن مواد مخدر نیز از طریق مرزبانی استان کشف شده افزود: با کشف 18 و نیم مواد در مجموع کشفیات نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از کشف قرص‌های روانگردان در این استان خبر داد و افزود: 150 هزارعدد قرص روانگردان وارداتی در این استان توسط پلیس از سوی قاچاقچیان کشف شده است.

سرهنگ مولوی‌نسب با اشاره به اینکه یک تن از مواد مخدر کشف شده حشیش بوده‌است افزود: بر اساس برآوردها و کارهای اطلاعاتی نزدیک تعطیلات نوروز محموله‌های حشیش وارداتی به استان بیشتر می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: در همین رابطه تاکنون چند هزار قاچاقچی و توزیع‌کننده مواد تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 10 طرح مختلف در قالب طرح های امنیت اجتماعی هر دو هفته یکبار در سطح استان اجرا شده است که این طرح‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: در حوزه پاکسازی و جمع آوری معتادان پر خطر و معرفی آنها به مراکز نگهداری و کاهش آسیب بعد از تهران دومین استان در کشور بوده‌ایم که در این زمینه فعالیت داشتیم.

سرهنگ مولوی نسب اظهارکرد: جلسات متعددی برای ارائه آموزش های مختلف و ارتقاء مهارت های خانه و خانواده با اعزام کارشناسان داشته ایم که در این دوره ها بیش از 81 هزار نفر در 440 جلسه تحت پوشش آموزش ها قرار گرفته اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با بیان اینکه از دیگر اقدامات جدی پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال 92 در زمان انجام سفرهای زیارتی حج عمره و تمتع بوده افزود: حضور پلیس در این زمان باعث شد تا برخی مشکلات پیش آمده در سال های قبل از جمله سوء استفاده های تبلغاتی بر علیه کشورمان پیش نیاید و موضوع در سال جاری صد درصد مهار شد.

وی با اشاره به عرضه قلیان در کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها افزود: در سطح کشور حتی یک مغازه که از ناجا و نیروی انتظامی برای عرضه و فروش قلیان مجوز داشته باشد وجود ندارد.

سرهنگ مولوی نسب با تاکید بر اینکه کسب لذت، کنجکاوی و موارد روانشناسی بیشترین عوامل شیوع اعتیاد در افراد سالم بوده است افزود: 40 میلیون نفر در کشور در معرض اعتیاد قرار دارند که با این حجم آموزش های مخرب در سایت های مختلف کنترل و جلوگیری از آسیب به افراد سالم کار دشواری است.