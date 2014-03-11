حمید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظر به اینکه اهداف بشردوستانه سرلوحه امور اجرایی تمام جمعیت‌های ملی قرار دارد، جمعیت هلال احمر بر اساس وظایف قانونی خود، کمک به امر توانبخشی را یکی از وظایف مهم خود قرار داده است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های توانبخشی جمعیت به استناد ماده ۳ قانون اساسنامه و در چارچوب وظایف مصوب فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر جهان تحت عنوان کمک به امر توانبخشی در دو بند درون مرزی و برون مرزی و با اهداف کمک به اقشار آسیب‌دیده و معلول کشور پایه‌ریزی شده است.

فرهادی گفت: نخستین مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر در دی ماه سال ۱۳۴۱ با همکاری سازمان ملل متحد، وزارت بهداری وقت و هلال احمر (شیر و خورشید سابق) تأسیس شد.

رئیس جمعیت هلال احمر دماوند اظهار داشت: یکی از دغدغه های افرادی که قصد انجام سفرهای زیارتی را داشتند، تزریق واکسن منژیت بود تا در هنگام سفر از بروز هرگونه حادثه در امان باشند.

این مسئول یادآور شد: در این راستا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به کمک وزارت بهداشت آمد و این امر را برعهده گرفت و در تمامی استانها و اکثر شهرستان ها معاونت درمان و توانبخشی افتتاح شد.

فرهادی اعلام کرد: واحد درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند زیر نظر معاونت درمان و توانبخشی استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد و به لطف پروردگار امسال موفق شد بیش از هزار نفر از این افراد که به سفر های زیارتی اعزام می شودند را واکسینه کنند.

وی افزود: طی شش ماهه اول سال 566 نفر در واحد درمان و توانبخشی این جمعیت واکسینه شدند و این آمار تا آخر بهمن ماه امسال به 938 نفر رسید.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند اظهار داشت: در اسفند ماه سال جاری به دلیل حجم بالای سفرهای زیارتی بیشترین تزریق صورت پذیرفت و حدود 150 نفر واکسینه شدند که امید می رود تا پایان سال جاری این آمار به 170 نفر برسد.