به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک روسای ادارات اوقاف و امور خیریه و دادگستری خوزستان گفت: اگر بتوانیم معیشت مردم را حل کنیم شاهد کاهش چشمگیر فساد اقتصادی و اخلاقی در جامعه خواهیم بود که تحقق این مهم مستلزم احیای موقوفات در استان است.



وی افزود: اگر وقف به درستی در جامعه تبیین و ترویج شود دیگر هیچ مستمندی در جامعه یافت نخواهد شد و مشکلات معیشتی مردم کاملا حل می شود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: مشکل عمده ما مباحث حقوقی و اسنادی موقوفات است که اگر بتوان این مشکل را برطرف و سند موقوفات را باز پس گرفت و احیا کرد حل مشکلات اجتماعی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.



رئیس دادگستری خوزستان نیز در این نشست عنوان کرد: تفاهم و همکاری اداره کل دادگستری و اوقاف خوزستان در دو زمینه احیای موقوفات و بقاع متبرکه قابل گسترش است.



محمدباقر الفت اظهار کرد: برای تسریع در بحث سنددار کردن موقوفات، پرونده های مربوط به دادگاه اصل 49 ارجاع داده می شود که این دادگاه در امر تسریع پرونده ها تا حصول نتیجه تلاش می کند و پرونده های موقوفات در این دادگاه به صورت ویژه بررسی می شود.



وی به فرمایشات حضرت امام (ره) در خصوص اینکه موقوفات باید به اصل خود برگردد اشاره کرد و گفت: بر این اساس احیای موقوفات در استان باید در اولویت قرار بگیرد.



رئیس دادگستری خوزستان در ادامه تقويت هر چه بيشتر بخش حقوقي ادارات به خصوص اداره كل اوقاف را به منظور دفاع از حقوق حقه موقوفات خواستار شد و تصريح كرد: وظيفه ذاتي دستگاه قضايي حفظ حقوق عامه، احقاق حق و اجراي عدالت است و دستگاه قضايي استان با متجاوزين و افرادي كه قصد تعرض يا تجاوز به موقوفات را دارند برخورد جدي قانوني خواهد کرد.



الفت در واگذاري املاك موقوفه اعم از تجاري و غيره دقت لازم و رعايت مصلحت موقوفه را مورد تأكيد قرار داد و خاطر نشان کرد: بدون شك اگر اين مهم به طور دقيق و جدي مد نظر قرار نگيرد به نيت و هدف واقف به معناي واقعي عمل نخواهد شد.

