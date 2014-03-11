آماده سازي 3 سد آذربايجان غربي براي ميزباني از مسافران نوروزي

كيومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اينكه محيط اطراف اكثر سدهاي آذربايجان غربي طبيعت زيبا و جذاب براي گردشگران دارد،‌ افزود: در اين راستا سدهاي شهرچايي اروميه،‌ سد مهاباد و سد حسنلوي نقده براي ميزباني از گردشگران آماده سازي مي شوند.

وي با بيان اينكه ساير سدهاي استان در مسيرهاي سخت گذر قرار گرفته اند،‌ اظهار داشت: از اين رو اين سه سد كه در مسير تردد گردشگران نوروزي قرار دارد براي ميزباني از مسافران آماده سازي شده كه كارشناس جزئيات و اهداف و موقعيت سدها را براي بازديد كنندگان تشريح مي كنند.

مدير عامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي در ادامه عنوان كرد: مسافران نوروزی ضمن سفر به استان زیبا و سرسبز آذربایجان غربی، از جلوه های زیبای تلاش و سازندگی و چشم اندازهای طبیعی و بانشاط سدهای استان بازدید و بهره مند شده كه شرايط اسكان نيز در اين محلهاي پيش بيني شده است.

دانشجو با اشاره به اینکه طی نوروز سالهاي گذشته بر اساس آمار اعلامي حدود 30 هزار گردشگر از سدهای آذربایجان غربی بازدید کردند، اعلام کرد: مسافران و گردشگران علاقه مند می توانند طی ایام نوروز از اول تا 12 فروردین بین ساعات 8 صبح تا16 عصر از این سدها بازدید کرده و از چشم انداز های طبیعی و زیبای آنها بهره مند شوند.

هم اكنون سدهای نازلو چای و شهرچای در ارومیه، آغ چای در چایپاره، ارس 2 و قیقاج پلدشت، شهید قنبری در ماکو، دریک چای در سلماس، چپرآباد در اشنویه، الغدیر (ساروق) در تکاب، سیلوه در پیرانشهر، حسنلو در نقده، نوروزلو در میاندوآب و سد مهاباد در مهاباد وجود دارد.