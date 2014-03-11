پس از جنگ و تحریم نیازمند تحول و سازندگی هستیم/ علاقمندی شرکت های ایتالیایی برای سرمایه گذاری در ایران

پرویز کلینی سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ملاقات گروه سرمایه گذاران ایتایایی از تبریز در دو روز گذشته اظهار داشت: در دوران پس از جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه ضد ایرانی از سوی غرب، چنین تعاملات اقتصادی بین المللی می تواند نویدبخش افق جدیدی برای تحول و سازندگی کشور در برهه فعلی باشد.

وی با اشاره به موقعیت ها و ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری در کشور و بویژه آذربایجان شرقی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن آذربایجان شرقی زمینه های بکر سرمایه گذاری وجود دارد که نیازمند توجه و برنامه ریزی های اصولی است و هیات سرمایه گذاران ایتالیایی نیز برای آشنایی با این فرصت ها به آذربایجان شرقی سفر کرده اند.

کلینی در ادامه به علاقمندی این هیات به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان اشاره و خاطر نشان کرد: این گروه 12 نفره نمایندگان شرکت های معتبر و فعال ایتالیایی در زمینه های نفت و گاز، پتروشیمی، شهرسازی و انرژی های سبز و نو هستند و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در این زمینه ها ابراز کرده اند.

نائب رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تبریز با اشاره به سخنان رییس گروه تجاری مشترک ایتالیا و آلمان در خصوص ویژگی های اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: ویزگی هایی چون همجواری با کشورهای عضو CIS و برخورداری از بسترها و زیرساخت های مناسب برای فعالیت های اقتصادی، از مهمترین دلایل انتخاب تبریز و آذربایجان شرقی به عنوان نخستین پایگاه سرمایه گذاران ایتالیایی و آلمانی برای سرمایه گذاری در کشور است.