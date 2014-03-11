مسائل زیست محیطی حوزه بالادست سد ایلام حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان محمدرضا مروارید به تشکیل یک تیم کارشناسی برای بررسی حوزه آب ریز سد ایلام اشاره و بیان داشت: باید با رعایت مسائل زیست محیطی، استفاده از اعتبارات تملک دارای و حسب دستورات مراجع قضایی مسائل مربوط به حوزه بالادست سد ایلام حل شود.

وی در ادامه بر ضرورت نصب تابلوهای راهنما و علائم شناسایی مسیر های منتهی به استان در استانهای همجوار تاکید کرد و گفت: برای جذب گردشگران و نیز تسهیل در رفت و آمد مسافرانی که به استان سفر می کنند در کمترین زمان ممکن اداره راه و شهرسازی نسبت به ترمیم و نصب تابلو راهنما بالاخص در مسیر کرمانشاه - ایلام اقدام کند.

اس تاندار ایلام با بیان اینکه برای جلوگیری از وقوع حوادث و تشخیص به موقع مشکلات و ارائه راهکارها توجه به مدیریت بحران یک اصل اساسی است، ابراز داشت: بحران، واقعيتي اجتناب ناپذير در زندگي اجتماعي است که منظور اداره هر چه موثرتر بحران ها نيازمند اتخاذ رويکردي همه جانبه گر هستيم.

وی ادامه داد: فراگرد مديريت بحران با رويکرد اجتماعی و امنيتي برای حفظ سلامت و آرامش روانی مردم یک اولویت اساسی است. باید با برنامه ریزی و تدابیر لازم شرایطی فراهم شود که در صورت وقوع حوادث، کمترین آسیب و تنش اجتماعی در جامعه به وجود آید.