حبیب الله براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسراف در بهره‌برداری از منابع خدادادی به لحاظ آموزه‌های اخلاقی و دینی امری ناپسند است از سویی دیگر نیز اتلاف یا استفاده غیرعالمانه از منابع موجود موجب محرومیت نسل بعدی از این منابع خواهد شد، درواقع امروزه نیاز به ارتقای بهره‌وری انرژی، ضرورت كاهش انتشار كربن، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر، اهمیت مدیریت انرژی را دو چندان کرده است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به این نکته که افزایش بهره‌ وری همواره یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو و آب و فاضلاب کشور بوده است بر این اساس شركت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران نیز با تعیین اهداف و تعریف اقدامات مناسب در راستای افزایش بهره‌وری حرکت می کند که یكی از اقدامات اصلی ما در این راستا، مدیریت مصرف انرژی است.

بهره وری بهینه از انرژی موجب افزایش امنیت تولید در کشور می شود

وی ادامه داد: با توجه به نقش كلیدی انرژی در فرایند تولید، بهره‌وری بالاتر در استفاده از انرژی ضمن كاهش هزینه‌های شركت موجب افزایش امنیت تولید می‌شود، همچنین شركت آبفای غرب استان تهران در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود همواره نگاهی ویژه به محیط زیست داشته است درواقع حرکت در مسیر حفظ محیط زیست همواره مورد تاکید این شرکت و مد نظر در اقدامات بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران بیان کرد: سیستم مدیریت انرژی به تمامی فعالیت‌های حوزه مدیریت انرژی جنبه ساختار یافته می‌دهد به این معنی که سیستم به سازمان كمك می‌كند تا تمای تجهیزات، كاركنان، سیستم‌ها و فرآیندها در دامنه مدیریت انرژی قرار گیرند، همچنین این سیستم تعهد مدیریت ارشد به تامین منایع مورد نیاز جهت بهره‌وری انرژی در سازمان را افزایش داده و زمینه مشاركت كاركنان در بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌آورد.

استقرار سیستم مدیریت انرژی در آبفای غرب تهران/ گام اول؛ فرهنگسازی

این مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه های این شركت برای استقرار سیستم مدیریت انرژی گفت: استاندارد ISO 50001:2011 به عنوان جدیدترین استاندارد سیستم مدیریت انرژی، ابزاری توانمند در پیاده‌سازی مدیریت انرژی در سازمان‌ها است، این استاندارد قابلیت یكپارچه‌سازی با سایر استانداردهای مدیریت را داشته و سازمان می‌تواند در قالب یك سیستم مدیریت یكپارچه از آن بهره ببرد لذا با توجه به مزایای این استاندارد، شرکت تصمیم به استقرار آن گرفت و فعالیت‌های مقدماتی در این حوزه آغاز شده است.

وی اظهار داشت: البته گام اول در این موضوع فرهنگ‌سازی است چراکه برای تغییر در روند مصرف انرژی نیاز به تغییر نگرش مردمی به مقوله مصرف انرژی داریم، بهینه‌سازی مصرف انرژی باید از خود ما شروع شود، نهادینه شدن استفاده بهینه از انرژی در پرسنل آبفا موجب تبدیل آن به فرهنگ سازمانی خواهد شد.

اصلاح روند مصرف انرژی نیازمند تغییر نگرش مردمی به مقوله مصرف است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران ابراز امیدواری کرد: تلاش این شرکت در کنار ارائه خدمات مطلوب به مشترکان، حرکت در مسیری است که منافع آن برای سازمان، جامعه و كشور روشن است لذا امیدوارم همکاران و مشترکین تحت پوشش با درك اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، مشاركتی متعهدانه و هوشمندانه در استقرار این سیستم داشته باشند.

گفتنی است؛ سیستم مدیریت انرژی یا همان ISO 50001 نوعی ساختار است که با استقرار در یک سازمان به مدیریت مصرف انرژی کمک می‌کند، کاهش هزینه های مالی مصرف انرژی، مشخص شدن روشهای بهینه سازی مصرف، ارتقا و استانداردسازی سطح فرهنگ مصرف انرژی، مدیریت مستمر انرژی و حفظ محیط زیست از جمله مزایای این سیستم است.